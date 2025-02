A dónde va la Fase 2 del programa económico: una confusión parece extenderse

A pesar del impresionante vuelco financiero público, de los superávits del Tesoro, la eliminación del déficit cuasi-fiscal y las propuestas de la Fase 2, la emisión monetaria nula no da muestras de hacerse realidad.

Más allá del origen de dichos stocks, se trata de desequilibrios no monetizados. El concepto de ‘Base Monetaria Amplia’ (BMA), comprendiendo los pasivos remunerados, no representaba un agregado propiamente monetario, porque aquellos no constituyen emisión de dinero primario (ni circulación monetaria ni depósitos en cuenta corriente de las entidades), sino que por el contrario la restringen.