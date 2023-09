Apple bajo presión: ¿tiembla Wall Street?

La explicación viene desde Asia: China prohibió a los miembros de su gobierno utilizar iPhone. ¿Motivo puntual? Se desconoce, aunque es sabido que China pretende reducir la dependencia con la tecnología extranjera. Además, esto se produce después de que Estados Unidos haya restringido las ventas de chips a China.

Se calcula que afectaría a menos de 500.000 dispositivos de los 45 millones que espera vender Apple en China durante el próximo año, es decir que es prácticamente el 1%.

La medida no tendría un gran impacto, aunque el riesgo es que la prohibición se generalice.

Vale aclarar que el 20% de los ingresos de Apple provienen de China, y el segmento de Iphone representa casi el 50%.

Reacción en Wall Street

La fuerte caída de Apple afectó a todo el mercado de EEUU. Recordemos que Apple representa el 7% del S&P 500 y más del 11% en el Nasdaq, que fue el que más sufrió.

Veamos el comportamiento del S&P 500 desde 2022:

image.png

Desde agosto y luego de la rebaja en la calificación de deuda de los EEUU, el S&P 500 comenzó a corregir luego de un gran 2023, influenciado principalmente por el rendimiento de las 7 acciones más grandes (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta).

Una forma de ver la influencia de las acciones más grandes es comparando al SPY con el RSP:

SPY: es el ETF del S&P 500, ponderado por capitalización de mercado. Es decir, Apple tiene más peso que las otras empresas.

es el ETF del S&P 500, ponderado por capitalización de mercado. Es decir, Apple tiene más peso que las otras empresas. RSP : es un ETF sigue el mismo índice S&P 500, pero con un enfoque diferente. A diferencia del SPY, el RSP asigna el mismo peso a cada una de las 500 acciones en el índice, en lugar de dar mayor peso a las empresas más grandes.

A continuación, la comparación de ambos en 2023:

image.png

En el gráfico se puede observar la diferencia entre ambos, que se explica por el increíble retorno que han tenido las principales 7 empresas. En cambio, si uno analiza a las 500 acciones por igual, el promedio simple ha sido drásticamente menor.

Si Apple continúa su rumbo bajista, sin dudas contagiará al resto del mercado. Y ahora que está corrigiendo, ¿es buena idea comprar sus acciones? Veamos.

Analizando el gráfico de Apple, se podría concluir que por el momento no es una buena idea. Una de las reglas básicas en las inversiones es “no intentar atajar los cuchillos cayendo”. Significa que no hay que comprar lo que cae. Simplemente porque no sabemos hasta cuándo puede caer.

Además, a largo plazo, Apple no se encuentra en valuaciones “atractivas”. Veamos su ratio Price-to-sales:

image.png

Mirando su historia, Apple nunca estuvo tan “cara”, según este ratio, como en las últimas semanas, cuando sus acciones comenzaron a corregir. Y sigue con valuaciones elevadas, teniendo en cuenta su promedio histórico.

Por eso, la relación riesgo/retorno de invertir a largo plazo en Apple no luce muy razonable. Y esto no invalida la posibilidad de que siga subiendo, claro está. Simplemente es una orientación de su valuación.

Apple sigue siendo la empresa más importante del mundo, pero hay que tener cuidado por si acelera su caída. Wall Street está muy atento.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.

