Argentina: ¿convienen energéticas o bancos?

Argentina viene de un movimiento fuerte después de las elecciones legislativas. Y dos sectores empiezan a diferenciarse del resto: bancos y energía.

Las principales energéticas (Central Puerto, TGS y Pampa) están prácticamente neutrales, en un año sumamente volátil. Los bancos (Macro, Francés, Galicia y Supervielle) acumulan fuertes caídas, del orden del 15/30%. YPF es la única de energía que también lleva un mal año: -20%.

Entonces, ¿bancos o energía? Analicemos, ya que lo interesante es que ambos sectores tienen historias y drivers distintos y, sobre todo, relaciones riesgo/retorno diferentes.

En bancos, la foto es simple: siguen baratos. A pesar de haber subido más de 50% desde antes de las legislativas nacionales, todavía cotizan a múltiplos atractivos.

Concretamente, los Price-to-Book Value (precio sobre el valor libro) están cerca de 1,5x:

Price-to-book

No son múltiplos de mucho optimismo, tal como sucedía a principios de este año, cuando cotizaban mucho más “caros” que ahora.

En Argentina, el crédito privado representa apenas el 12% del PBI, uno de los niveles más bajos del mundo.

Crédito privado

Si este proceso de estabilización se sostiene, ese porcentaje tiene espacio para subir fuerte en los próximos años. Y si el crédito se normaliza, los bancos tienen mucho upside. Como contracara, también tienen mucho riesgo asociado, ya que son muy sensibles a los vaivenes económicos.

¿Y las energéticas?

Acá es otra la historia. El sector energético tiene muchos fundamentos hoy, a diferencia de los bancos. No depende tanto del humor político, ni de si la actividad rebota este trimestre o el próximo.

Con Vaca Muerta, el sector tiene capacidad de generar flujo aun en escenarios donde la macro no acompañe del todo. Por eso la relación riesgo/retorno es mejor. No significa que el upside potencial sea mayor que el de los bancos (de hecho, probablemente no lo sea). Pero sí significa que son negocios más estables y con un enorme potencial.

Vale destacar algo, de todos modos. La correlación en acciones argentinas es altísima. ¿Qué es esto? Es una medida que indica cuánto se mueven dos activos en la misma dirección; si es cercana a 1, prácticamente se mueven igual.

Asset correlations

La conclusión es evidente: la correlación entre estas acciones es altísima, muy cercana a 1. Por eso es clave entender que son trades parecidos, a pesar de que los bancos necesiten que la macro funcione y que la energía pueda funcionar incluso en otros escenarios.

¿Entonces? Analizando la relación riesgo/retorno, el sector energético luce más atractivo. Pero si uno tiene convicción en un ciclo de normalización completo, los bancos probablemente sigan siendo la posición con mayor upside del mercado. Por algo subieron muchísimo más que las energéticas post elecciones legislativas nacionales. También por algo corrigieron más en las últimas semanas. Es decir, son más volátiles, tanto al alza como a la baja.

Al fin y al cabo, el “trade de Argentina” es similar dentro de las acciones, pero acá vemos dos sectores que tienen realidades, proyecciones, volatilidad y riesgos diferentes. Todo hace pensar que el año que viene será positivo para ambos sectores. Lógicamente cada cual deberá destinarle un monto adecuado, según su perfil de riesgo y otros factores.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.