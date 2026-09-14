Argentina no solo fabrica jugadores: fabrica equipos

¿Qué fabrica Argentina además de buenos jugadores? Fabrica equipos. Y, antes que eso, fábrica instituciones capaces de formarlos.

Argentina ya demostró que sabe formar talento y construir equipos. El desafío ahora es fortalecer las organizaciones que hacen posible ese proceso.

Nos acostumbramos tanto a ver a Argentina ganar que muchas veces dejamos de preguntarnos cómo es posible. El talento explica una parte de nuestros éxitos deportivos. La otra se construye todos los días, casi siempre lejos de las cámaras, en miles de clubes que funcionan como una de las redes de formación y pertenencia más importantes del país.

Las Leonas compiten en la élite mundial, Messi y la Selección argentina se convirtieron en protagonistas de una época, Manu Ginóbili llevó al básquet argentino a lo más alto y Los Pumas lograron instalarse entre los grandes del rugby internacional.

A ellos se suman campeones olímpicos y cientos de deportistas que consiguen resultados frente a países que cuentan con presupuestos, infraestructura y sistemas de formación mucho más grandes.

Detrás de esas historias también hay una enorme red de clubes y muchos deportes amateurs, donde chicos, jóvenes y adultos entrenan, compiten y construyen las bases de una cultura deportiva que trasciende a los profesionales.

¿Qué fabrica Argentina además de buenos jugadores? Fabrica equipos. Y, antes que eso, fábrica instituciones capaces de formarlos. Mucho antes de llegar a una selección nacional, un deportista suele pasar por un club. Ahí aprende a competir, pero también a pertenecer. Se pone una camiseta, conoce a sus compañeros, tiene un entrenador, comparte un vestuario, participa de un torneo y aprende que formar parte de un equipo implica algo más que ganar.

En muchos barrios, el club es además uno de los pocos espacios donde distintas generaciones se encuentran, donde los chicos construyen vínculos y donde las familias participan de una comunidad.

Por eso reducir el club a una institución deportiva es quedarse con una parte demasiado pequeña de lo que representa. Son organizaciones que, sin llamarse startups, conocen perfectamente lo que significa empezar con recursos limitados, resolver problemas todos los días, adaptarse rápidamente y construir algo valioso alrededor de una comunidad.

Somos el país con más clubes de fútbol del planeta que tiene estadio propio. Mientras en Europa muchas potencias alquilan estadios municipales o comparten cancha, en Argentina tanto los grandes de primera como los clubes de barrio construyeron su propio estadio gracias al esfuerzo y el aporte de los socios.

Cuotas sociales, rifas, eventos, padres que colaboran, dirigentes que dedican horas, entrenadores que hacen un poco de todo y comunidades que aparecen cada vez que hay que juntar dinero para comprar equipamiento, arreglar una cancha o viajar a una competencia.

Los datos muestran que esa red está bajo presión. En Rosario, los clubes finalizaron el 2025 con niveles de morosidad de entre el 60% y el 70%, dependiendo de la institución. La situación se profundizó durante enero y recién con el regreso de las competencias federadas comenzó a observarse una leve recuperación.

Las cuotas sociales y deportivas representan la principal fuente de ingresos para el 53% de los clubes medianos y grandes y para el 39% de los clubes chicos. Cuando esa recaudación cae, no hay demasiados lugares donde compensar la pérdida.

Sin embargo, muchas veces el problema no es solamente la falta de dinero ni la voluntad de pago de las familias. También existe un problema operativo: clubes que todavía dependen del efectivo, de transferencias manuales, de planillas aisladas y de personas que deben dedicar horas a controlar quién pagó, enviar recordatorios y conciliar movimientos.

Cada paso adicional genera fricción. Y cada fricción aumenta las posibilidades de que un pago se postergue, se olvide o directamente no se realice.

Las startups más innovadoras del mundo entendieron hace tiempo que una buena experiencia consiste en eliminar obstáculos. Si una persona puede pagar un servicio, pedir comida o administrar sus finanzas desde el celular, también debería poder abonar la cuota de su club de una manera simple, inmediata y segura.

Emprender con CuotaQ me permitió conocer esta realidad desde adentro. Encontramos instituciones con comunidades enormes, dirigentes comprometidos y socios dispuestos a colaborar, pero con herramientas administrativas que ya no acompañaban su crecimiento.

También comprobamos que, cuando se simplifica el pago, se automatiza el seguimiento y se organiza la información, la recaudación puede aumentar más de un 30% durante los primeros 90 días. No porque aparezcan nuevos socios de un día para otro, sino porque la institución logra cuidar mejor los vínculos que ya construyó.

Profesionalizar la gestión de un club no significa convertirlo en una empresa ni quitarle su identidad. Significa darle herramientas para proteger aquello que su comunidad construyó durante décadas.

Digitalizar una cobranza, ofrecer distintos medios de pago, automatizar una comunicación o conocer con precisión el nivel de morosidad pueden parecer tareas administrativas. En realidad, son decisiones que determinan si habrá recursos para comprar materiales, mantener una cancha, pagarle a un entrenador o viajar a una competencia.

La tecnología no debe reemplazar el componente humano de los clubes. Debe liberar a las personas de las tareas repetitivas para que puedan dedicar más tiempo a aquello que ninguna plataforma puede hacer por ellas: acompañar, enseñar, contener y construir comunidad.

Argentina ya demostró que sabe formar talento y construir equipos. El desafío ahora es fortalecer las organizaciones que hacen posible ese proceso.

La pasión nos trajo hasta acá. Para dar el próximo salto necesitamos combinar esa pasión con mejores herramientas, información y procesos. No para cambiar la esencia de los clubes, sino para hacerla sostenible.

Solemos celebrar al deportista que llega a la Selección, al campeón olímpico o al equipo que levanta una copa. Pero detrás de cada uno existe una infraestructura invisible: el club que sostuvo una disciplina durante años, el entrenador que formó generaciones, la familia que hizo el esfuerzo de pagar una cuota y los dirigentes que encontraron soluciones incluso cuando el presupuesto no alcanzaba.

Tal vez esa sea una de las mayores capacidades argentinas y una de las que todavía no terminamos de valorar: no solo producimos buenos jugadores. Construimos comunidades capaces de formar equipos y organizaciones que los sostienen en el tiempo.

Si queremos que Argentina siga fabricando campeones, primero tenemos que fortalecer a quienes fabrican equipos.

Cofundador de CuotaQ