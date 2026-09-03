Bitcoin recorta las pérdidas semanales y el mundo cripto pone la mira en la votación de la ley Clarity + Agregar ámbito en









El presidente de la SEC, Paul Atkins, confirmó que espera una votación procedimental clave en el Senado el 15 de septiembre y anticipó que la ley podría llegar al escritorio de Trump antes de fin de mes.

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Las criptomonedas intentan recuperarse de las últimas caídas. Bitcoin (BTC) se acerca a los u$s78.000 con una suba del 1,7%, lo que reduce sus pérdidas semanales al 2,1%, luego de haber tocado los u$s82.000 a fines de agosto. Ethereum (ETH) avanza un 1,5% y trata de estabilizarse por encima de los u$s2.400, aunque acumula una baja semanal del 3,8%. La mayoría de las grandes altcoins también sube con moderación.

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El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, afirmó esta semana que espera que el Senado celebre una votación procedimental clave sobre la Ley Clarity el 15 de septiembre.

Anticipó que la ley —orientada a establecer un marco regulatorio integral para las criptomonedas en EEUU— podría llegar al escritorio del presidente estadounidense, Donald Trump, antes de fin de mes.

El titular de la SEC indicó además que la SEC avanza en paralelo con su propia propuesta regulatoria —la "Regulación de Criptoactivos"— y aclaró que el organismo podría implementar ese marco incluso si la Ley Clarity no logra superar el Congreso.

Las recientes adquisiciones de Strategy Inc, el principal tenedor corporativo de Bitcoin, junto con las expectativas de avances regulatorios en EEUU, también contribuyeron a que la criptomoneda sostenga la mayor parte de sus ganancias recientes.

La situación en Medio Oriente y la tensión en el mercado de bonos siguen pesando sobre los activos de riesgo. Los precios del petróleo no dan tregua tras la última escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que impacta directamente sobre la inflación y mueve al alza las expectativas de tasas a pocas semanas de que se reúnan los principales bancos centrales del mundo. En este contexto, el mercado descuenta actualmente una suba de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed), un movimiento que podría presionar al bitcoin dada su histórica correlación inversa con el dólar.

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