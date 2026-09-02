Bitcoin no logra extender el rally alcista y cae por debajo de los u$s77.000

Finalmente el mercado cripto acuso el golpe que también afecta a los mercados tradicionales, con Wall Street apostando por una suba de tasas de la Fed en septiembre, y el foco de la semana pasa al dato de empleo del viernes.

Luego de varias jornadas moviéndose a contracorriente, el giro bajista también llegó al mercado de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) cae un 1,6% y retrocede hasta los u$s76.800, mientras que Ethereum (ETH) recorta más de un 3% y pierde el nivel de los u$s2.400. El resto de las altcoins también opera en rojo este miércoles.

La mayor criptomoneda del mundo acumula así pérdidas en el arranque de septiembre, luego de haberse revalorizado casi un 25% en agosto. El repunte se frenó de golpe ante el regreso de la tensión geopolítica y la presión renovada sobre las tasas de interés.

El foco del mercado se concentra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos , que se publicará el viernes. Cualquier señal de fortaleza en el mercado laboral le daría a la Fed mayor margen para avanzar con nuevas subas de tasas, lo que presionaría aún más a las criptomonedas.

El crudo superó la barrera de los u$s90 por barril tras subir cerca de un 10% en la última semana, impulsado por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán . Un petróleo más caro implica más inflación y deja menor margen a la Reserva Federal (Fed) para flexibilizar su política monetaria.

Durante la noche del martes, ambos países intercambiaron una nueva ronda de ataques en lo que representó las peores hostilidades en más de un mes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar la infraestructura petrolera iraní, mientras que Teherán advirtió que intensificará sus ofensivas contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Ninguna de las dos partes mostró intención de desescalar.

El encarecimiento del crudo disparó los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos, Japón, Australia y Europa, lo que ejerció una presión adicional sobre los activos de riesgo.

La Fed, cada vez más cerca de subir las tasas en septiembre

Los mercados aceleraron sus apuestas a favor de una suba de tasas de la Fed en septiembre, en un contexto en el que la inflación sigue muy por encima del objetivo anual del 2%. Una suba de tasas es perjudicial para activos puramente especulativos como el bitcoin: el rally de agosto estuvo traccionado precisamente por la caída de los rendimientos, y ese viento de cola se revirtió.

La recompra de bitcoin por parte de Strategy —el principal tenedor corporativo de la criptomoneda, que marcó así su primera adquisición en dos meses— ofreció un sostén limitado al precio.