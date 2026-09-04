Criptomonedas: Bitcoin cae por debajo de los u$s80.000 y las altcoins retroceden hasta 4% + Agregar ámbito en









La criptomoneda reina desciende desde un nivel clave y arrastra a la baja a las alternativas. Ethereum pierde 1,5% y se ubica por debajo de los u$s2.500.

El mercado de criptomonedas atraviesa una jornada bajista, aunque algunas altcoins se mueven en sentido contrario y captan la atención de los inversores. Kaboompics.com

Bitcoin (BTC) retrocede 1,4% hasta los u$s79.735,24 tras el fuerte rally de los últimos días y arrastra a la baja a las alternativas en hasta un 4%. En ese contexto, Ethereum (ETH) pierde 1,5% hasta los u$s2.458,29 y se mantiene por debajo del nivel clave de los u$s2.500.

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En efecto, la memecoin Dogecoin (DOGE) encabeza las bajas, seguida por Ripple (XRP) con una caída de 3,5%, Solana (SOL) con otra del 3,3%, al tiempo que BNB (BNB), la token nativa de Binance, cae 0,8%.

En el otro extremo, Zcash (ZEC) una de las principales altcoins enfocadas en privacidad, sostiene su rally alcista con un avance del 13% y acumula una ganancia de 20,9% en los últimos siete días.

Zcash se dispara y supera los u$s1.000: qué hay detrás del fuerte rally ZEC volvió a quedar en el centro de la escena al superar este viernes los u$s1.000, un nivel que no alcanzaba desde los primeros días posteriores a su lanzamiento, en octubre y noviembre de 2016. El fuerte avance se da en un contexto de creciente interés por los activos vinculados a la privacidad financiera y consolida a ZEC como una de las criptomonedas de mejor desempeño en lo que va del año. Según CriptoNoticias, el token acumula una suba del 94% desde enero, cuando cotizaba en torno a los u$s511.

Detrás del rally aparecen varios factores que explican el renovado interés inversor. Entre ellos se destaca el lanzamiento del primer ETF de ZEC en EEUU, que amplió la exposición del activo y facilitó el acceso para inversores tradicionales a través del mercado bursátil. A esto se suma el desembarco y la expansión de distintas compañías en la minería de Zcash. En paralelo, referentes del sector como Tyler Winklevoss contribuyeron a alimentar las expectativas sobre el activo: en agosto calificó a Zcash como una de las oportunidades más prometedoras y ocultas dentro del mercado de criptomonedas.

Sin embargo, la escalada también encendió una señal de alerta entre los operadores. El índice de fuerza relativa (RSI), utilizado para medir la intensidad de los movimientos de precios, se ubicó en 78 puntos en velas diarias, por encima del umbral de 70 que suele considerarse zona de sobrecompra. Según CriptoNoticias, este nivel refleja que el activo presenta elevadas condiciones de sobrecompra y aumenta la posibilidad de una corrección en la cotización, aunque el indicador no implica necesariamente que el ajuste vaya a producirse.

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