¿Cañones o Mantequilla? ¿Mecenazgo Cultural o Educativo?

No soy quién para evaluar los beneficios para la sociedad del Mecenazgo Cultural y mucho menos para opinar sobre el mérito de los proyectos seleccionados, pero es claro que existen fines múltiples y de distinta importancia. Yo me pregunto, ¿si contar con una ley de Mecenazgo Cultural genera eventualmente la imposibilidad que exista una ley similar de Mecenazgo Educativo, que favorezca a los niños que menos tienen y más necesitan, no se están asignando mal los recursos?