Luis Caputo 2025: la lección ignorada de Domingo Cavallo 2001

Cavallo, realizó un análisis detallado en su blog sobre la situación económica de Argentina en el contexto de las reformas implementadas por el presidente Milei. Y dejó una que llamó la atención: “Los desembolsos adicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) no permitirían salir del cepo cambiario, ya que no incrementarían las reservas externas netas de manera sostenible” .

Abril 2: El FMI respalda el sistema cambiario vigente en Argentina desde 1991; sin embargo, reduce su previsión de crecimiento para el año 2001 de 2% a 1,0/1,5%.

En 4 días cambio de presidente

Diciembre 17: El gobierno envía al Congreso el proyecto de presupuesto 2002, que incluye un fuerte recorte de gastos del 19%.

El fracaso no es un acto en sí mismo, sino la consecuencia de no aprender de la historia. Cavallo no fue víctima de la fatalidad, sino de su propia rigidez. Si Caputo insiste en recorrer el mismo sendero, el desenlace será inevitable. Porque en economía, como en la vida, las crisis no son eventos aislados, sino círculos que se repiten para quienes se niegan a escuchar.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.