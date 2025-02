Cisne Negro. Última llamada

Los mercados emergentes, incluidos los de América Latina, han comenzado a sufrir las consecuencias de estos desajustes globales. En particular, Argentina se encuentra entre las economías más sensibles debido a su extrema vulnerabilidad a un shock exógeno por su renovada apuesta a la dependencia de factores externos. El Comité Federal de Mercado Abierto votó unánimemente a favor de mantener la tasa de interés de los fondos federales entre el 4,25% y el 4,5%. Esto significa un freno abrupto de las rebajas de las tasas de interés en EE.UU. que ahora podría generar un “flight to the quality”, una fuga de capitales desde los países emergentes como Argentina, hacia EE.UU., impactando severamente en las reservas internacionales. ¿Hay un mensaje en lo que comenzó a verse en enero? Las reservas del BCRA estaban cerca de superar los u$s 33.000 millones el 7 de enero 2025. El viernes último, 31 de enero, cerraron en u$s 28.307 millones. Se desplomaron casi u$s 4.700 millones en solo 24 días corridos. Las reservas brutas se hundieron 14.24%.