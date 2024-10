Cómo detectamos una burbuja (estafa) en el mundo de las inversiones

Detectar o darse cuenta de una burbuja o una estafa piramidal es sencillo. Lo difícil es controlar las emociones para no entrar en ella

Según se dice, en el mundo de las inversiones, el 90% de los inversores en productos nuevos, no tienen idea como funciona o como crea valor dicho producto. Por ejemplo: las inversiones en Criptomonedas, se dice que la mayoría, para no decir todos, no tiene idea como funcionan o cuanto valen.