Cómo tomar las mejores decisiones de negocios

Hay dos frases que me acompañan en mi dia a dia y me las repito cuando alguna emoción externa intenta desequilibrarme y te las quiero compartir ya que me han sido de mucha utilidad -quien te enoja te domina- frase budista que leí hace ya hace un tiempo y me encanto, y tambien -no prometas cuando estás contento, no respondas cuando estás enojado y no decidas cuando estás triste de David Fischman- Ambas me ayudan a volver al eje, racionalizar lo que me esta pasando en ese momento y no ser impulsivo.