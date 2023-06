Composable Commerce: una experiencia de comercio electrónico holística con un sistema modular

Cambiar los patrones de compra

En la actualidad, los principales retailers online en Argentina confian en modelos de compra híbridos. Esto amplía el alcance de los distintos canales, a través de los cuales los clientes pueden comprar productos o interactuar con la tienda en general. Además de los sitios web, las aplicaciones web y nativas, los puntos de contacto digitales en las tiendas, así como los expositores de pedidos, juegan hoy un papel importante. Los usuarios esperan una experiencia de compra consistente, coherente e intuitiva en todos los canales: una experiencia de compra holística. Supone ofrecer contenido personalizado, que sea fácil de entender y acompañe a los clientes de un canal a otro. Esto representa un desafío para la infraestructura tecnológica de la tienda on-line.

Composable vs. Monolíico

En este contexto, el ´composable commerce´, entendido como el enfoque de comercio digital que recurre a plataformas tecnológicas construídas con componentes provenientes de distintos proveedores de IT, está cobrando importancia. La mayoría de los retailers aún utilizan sistemas monolíticos, lo que inevitablemente implica hacer concesiones. Además, los sistemas monolíticos no suelen escalar con facilidad y, como consecuencia, ante ciertas condiciones de carga, pueden volverse lentos. Aunque las soluciones consten de varias partes, son esencialmente una única gran pieza de software.

En contraste con esto, está el enfoque de ´composable commerce´, un sistema modular de capacidades comerciales empaquetadas, o más comunmente llamadas PBC debido a su nombre en ingles: Package Business Capability. Se trata de capacidades digitales que agrupan un conjunto de servicios relacionados un propósito claro de negocio e interfaces bien definidas.

Estas capacidades digitales cumplen diferentes funciones básicas, por ejemplo, el carrito de compras, el pago, la función de búsqueda, etc. La gran ventaja es que pueden desarrollarse, adaptarse, escalarse y mantenerse independientemente del resto. Además, el enfoque de ´composable commerce´ permite una respuesta rápida ante los nuevos requerimientos del mercado, ya que las plataformas de e-commerce están en condiciones de agregar o cambiar funciones existentes casi en tiempo real.

Una solución modular de este tipo no solo es más ágil que un sistema monolítico, sino que también es más resistente a fallas. Un único error puede derribar toda la solución en un sistema monolítico, mientras que en una arquitectura ´composable´ solo se verá afectada una parte y el resto de las capacidades digitales continuarán ejecutándose de forma independiente. Es decir, se puede accionar sobre los componentes individuales afectados según sea necesario. Además, debido a que la base de código es más simple en general y hay menos dependencias por componente, se pueden encontrar errores más rápidamente.

Experiencia especializada combinada para las mejores soluciones

Los fundamentos de un enfoque de ´composable commerce´ se basan en la arquitectura MACH, que incluye el uso de microservicios, API y aplicaciones cloud-based para crear soluciones de e-commerce de última generación. Esta arquitectura permite la conexión de varios microservicios, incluso provenientes de diferentes proveedores de Cloud, a través del uso de APIs. Además, en el caso de las aplicaciones Headless, el front-end está completamente desacoplado del back-end, del canal de venta, del lenguaje de programación y los frameworks utilizados, etc.

Muchos proveedores se están especializando cada vez más en diferentes modelos de negocio o areas específicas. Ofrecen servicios similares, pero adaptados en detalle a industrias y requerimientos particulares. Estos proveedores se centran en su experiencia y se benefician de la compatibilidad con soluciones de otras empresas. Varios proveedores de software se han unido en la Alianza MACH facilitando así que sus componentes de software sean compatibles entre sí, promoviendo el desarrollo del sistemas modulares.

Enfoque holístico para una experiencia holística

La experiencia de compra holística no está determinada únicamente por el ´composable commerce´ o el enfoque MACH, sino que es uno de los cuatro elementos que la caracterizan. En el aspecto técnico, también se aplica el principio de "Mobile First". Hoy ya no es suficiente hacer simplemente un sitio web responsive, o transferir el catálogo de productos a una aplicación. Las marcas deben observar cuidadosamente cómo funciona su grupo objetivo y ajustar sus canales en consecuencia. Otro aspecto de la experiencia de compra holística es la optimización y los conocimientos. Esto implica probar continuamente nuevos desarrollos y ver qué funciona y qué no.

Conclusión

Una experiencia de compra holística, en la que los clientes encuentran su camino de forma intuitiva en todos los canales de comercio electrónico, requiere de un alto grado de flexibilidad en el stack tecnológico. Para expandir la experiencia de compra a nuevos dispositivos a través de una experiencia de compra híbrida, así como atender a los requerimientos de los clientes en constante cambio, los diferentes componentes de las plataformas deben poder adaptarse, interconectarse o reemplazarse rápidamente.

El ´composable commerce´, como enfoque modular, ofrece a los retailers la agilidad necesaria. También permite la selección de elementos individualmente adecuados, que se adapten a cada grupo objetivo. Sin embargo, una experiencia de compra holística también requiere un enfoque holístico. Más allá del aspecto tecnológico y de la tienda on-line, los retailers no deben descuidar el “Experience Thinking”, que incluye la experiencia del cliente en todos los niveles.