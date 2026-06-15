Reino Unido avanza con una fuerte restricción y los menores de 16 años no podrán usar redes sociales

La iniciativa fue anunciada por el primer ministro Keir Starmer, quien sostuvo que las redes sociales “están perjudicando el bienestar de los chicos”. Entrará en vigencia en 2027 y alcanzará a plataformas como Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook y Snapchat.

El primer ministro británico, Keir Starmer , anunció este lunes la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido . La iniciativa, que el líder laborista definió como “un paso clave” para el país , posiciona a Reino Unido como el segundo país del mundo en avanzar en esta dirección , después de Australia, que marcó el camino en 2025.

La medida comenzará a aplicarse en 2027 y alcanzará a plataformas como Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook y Snapchat , entre otras.

“ Las redes sociales están haciendo infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos ”, afirmó Starmer durante una conferencia de prensa en Downing Street. En ese contexto, también apeló a su rol como padre: “ Lo único que siempre quise para mis hijos es que sean felices y estén seguros . Pero hoy cabe preguntarse si estas plataformas realmente generan ese entorno”.

La restricción incluirá a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick , replicando el esquema adoptado en Australia. En cambio, quedarán excluidos servicios como YouTube Kids, Lego Play y Google Classroom , así como también aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal .

Además, la normativa impedirá que los menores accedan a chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones o juegos de rol de carácter sexual .

keir starmer Starmer adelantó que buscará que el proyecto sea aprobado en el Parlamento antes de fin de año, con el objetivo de que la ley entre en vigencia a comienzos de 2027, posiblemente entre marzo y junio.

Starmer adelantó que buscará que el proyecto sea aprobado en el Parlamento antes de fin de año, con el objetivo de que la ley entre en vigencia a comienzos de 2027, posiblemente entre marzo y junio. Si bien reconoció que algunos jóvenes intentarán eludir las restricciones, relativizó ese argumento: “No dejamos de prohibir el alcohol a menores porque algunos consigan acceder de todas formas”.

En cuanto a la implementación, el premier sostuvo que el Reino Unido buscará mejorar los mecanismos de control, tomando como referencia la experiencia australiana y la propia Ley de Seguridad en Línea.

El gobierno también anticipó medidas adicionales inéditas a nivel global, especialmente en plataformas de videojuegos y streaming, donde actualmente adultos desconocidos pueden contactar a menores sin controles suficientes. Entre las opciones en estudio figuran toques de queda digitales nocturnos —que limitarían el acceso desde las 20:30 para menores de 18 años— y restricciones en funciones como el scroll infinito.