La FIFA se rectifica y permitirá preguntas en español en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026

La organización del torneo había restringido consultas en castellano ante la ausencia de intérpretes. Por la polémica, dio marcha atrás.

Apenas unos días después del inicio del torneo, la FIFA dio marcha atrás y permitirá que se pueda preguntar y responder en español en todas las conferencias de prensa oficiales del Mundial 2026 , independientemente de las selecciones que estén jugando.

La decisión llega después de varias situaciones que generaron sorpresa entre periodistas, aficionados e incluso algunos futbolistas. Hasta ahora, la norma establecía que las preguntas debían realizarse en inglés o en los idiomas oficiales de las selecciones que disputaban cada partido. El problema apareció cuando varios periodistas hispanohablantes intentaron intervenir en español y se encontraron con que no estaba permitido porque no había servicio de traducción disponible para ese idioma.

Uno de los casos más comentados se produjo en la previa del Brasil-Marruecos . Un periodista español comenzó a preguntar en inglés a Vinicius porque era el idioma autorizado en ese momento. Sin embargo, el delantero brasileño le animó a hacerlo en español. La conversación fue interrumpida por un responsable de la FIFA, que explicó que no podían utilizar ese idioma porque no estaba incluido en el sistema de traducción preparado para esa rueda de prensa.

Algo parecido ocurrió con Achraf Hakimi . El defensa marroquí, nacido y criado en Madrid, estaba dispuesto a responder en español, pero desde la organización le indicaron que debía hacerlo en alguno de los idiomas habilitados para la conferencia. Días después, Frankie de Jong vivió una situación similar cuando un periodista mexicano quiso dirigirse a él en castellano. El jugador del Barcelona aseguró que no tenía ningún problema en contestar en español, pero nuevamente la FIFA frenó el intercambio por cuestiones de traducción.

Las escenas se hicieron virales y provocaron numerosas críticas. Muchos periodistas consideraban difícil de entender que el español quedara fuera de algunas ruedas de prensa en un Mundial que se disputa también en México, uno de los países organizadores. Además, el español es una de las lenguas más habladas en Estados Unidos, donde se están celebrando la mayoría de los encuentros.

La FIFA siempre defendió que no existía ninguna prohibición contra el español. De hecho, en los partidos en los que participaban selecciones hispanohablantes, como España, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Ecuador o Paraguay, las preguntas y respuestas en castellano estaban permitidas. El problema aparecía en aquellos encuentros en los que ninguna de las dos selecciones tenía el español como idioma oficial.

Ahora la situación cambia. Desde este fin de semana, el español ya aparece entre las opciones de traducción disponibles para los periodistas acreditados en las ruedas de prensa oficiales. Esto significa que cualquiera podrá formular sus preguntas en castellano y que los jugadores o entrenadores también podrán responder en ese idioma si así lo desean.