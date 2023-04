Cosecha de soja 2023: cómo impactará el rinde en el Dólar Agro

A nivel local, el anuncio de la semana pasada respecto de un Dólar agro, a formalizar el próximo miércoles 5 de abril, previo a Semana Santa, proyecta un tipo de cambio diferencial para soja, y se discute que otros granos se agregarían a este tipo de cambio diferencial, de $300/U$S, con un período de vigencia que iría desde mediados de abril hasta fin de mayo 2023. Este anuncio, que debe completarse esta semana, vuelve a generar fuertes debates, principalmente por las dificultades contractuales que esto genera, como ya se experimentó el año pasado con el Dólar soja, donde el tipo de cambio para el pago de alquileres y otros bienes o servicios ligados al precio de la soja, iba en una dirección y el tipo de cambio para la exportación iba en otra. Veamos la realidad de la evolución del precio local de soja disponible, respecto de futuros de corto plazo, según estos anuncios, aún tan verdes como la soja que está siendo cosechada.

El precio disponible de soja, publicado por MATBA-ROFEX, avanzó las últimas tres jornadas de la semana pasada, última semana de marzo 23, desde U$S 419 a 500/TN, en PESOS pasó de $87.000 a 105.000/TN, mientras el futuro mayo 23 cerró a U$S 400/TN. La muestra cabal de precios distorsionados es esta, donde, a un Dólar agro de $300/U$S, el precio de U$S 370/TN, valor de cierre del futuro mayo 23 el pasado viernes 31 de marzo, equivale a $111.000/TN, por encima de $105.000/TN ofrecidos el viernes pasado por el disponible MATBA-ROFEX, salto de precios que muestra el gráfico, la diferencia entonces entre el precio disponible y el mayo 23 en Dólares, U$S -130/TN, refleja el Dólar agro por llegar. Mientras tanto, el SIO granos registró operaciones en el mercado disponible entre $85.000 y 88.000/TN la última semana de marzo 23, ampliando el diferencial entre el mercado físico y el MATBA-ROFEX.

image.png

La pregunta es ¿se paga este precio si le vendo al MATBA-ROFEX?, la respuesta es sí, y, mientras los precios promedio de ventas registradas por el SIO granos durante marzo 23 registraron valores entre $78.000 a 92.400/TN, el MATBA-ROFEX ofreció precios disponibles entre $86.500 y 91.000/TN, motivo por el que algunos productores que no habían operado hasta el momento en el Mercado a Término local, MATBA-ROFEX, comenzaron a hacerlo para evitar pérdida de precios.

Conclusiones

La semana será muy corta, en vísperas de Semana Santa, y los anuncios anticipados traen ofertas de precios disponibles y futuros muy distantes entre sí. En muchas zonas el clima permitirá avanzar con la cosecha de soja, y los rendimientos y calidad seguirán reportándose, con el problema de grano verde que trae descuentos de precios a rendimientos descontados por la sequía. A esto se suman subas internacionales y un nuevo Dólar agro, que traería mejoras en precios en PESOS, pero bajas del precio en Dólares.

El desafío es conocer el poder adquisitivo de la mercadería a cosechar, y las proporciones de costos 22/23 y 23/24 que deberán ser refinanciadas y financiadas respectivamente. Con estos números sobre la mesa, podrán discernirse las decisiones comerciales que deberán ser tomadas en el corto plazo, ante una cosecha con problemas de cantidad y calidad y un tipo de cambio diferencial.

