El colapso de Silvergate, el banco cripto

Comencemos observando el gráfico:

Silvergate-cuadro.png

Tal como varias empresas, ya borró toda su suba desde la pandemia y cotiza a niveles cercanos a su IPO. Si la valuamos en términos de Market Cap, la caída es increíble: en noviembre de 2021 valía u$s 6.400 M. ¿Ahora? Tan solo u$s 400 M.

¿Qué pasó con esos u$s 6.000M que se perdieron? ¿A dónde fueron? No fueron a ningún lado. Simplemente es destrucción de valor. Antes el mercado le asignaba tal valuación, ahora le asigna una muchísimo menor.

Historia

Silvergate Bank fue fundado como una asociación de préstamos en 1988. En 1996, fue recapitalizado y reorganizado en un banco pequeño, con tan solo 3 sucursales en California.

El gran salto lo dio a partir del 2013, cuando su CEO invirtió personalmente en Bitcoin y Silvergate lanzó una iniciativa para comenzar a atender a clientes de criptomonedas. Después de esto, el banco creció rápidamente, alcanzando u$s 1.900M en activos y 250 clientes para 2017, en plena fiebre por las criptos.

Aprovechando ese contexto, la compañía lanzó su IPO en noviembre de 2019, a un precio de u$s 13 por acción. Durante 2020 y 2021, el mundo cripto se aceleró y las acciones de Silvergate llegaron hasta los u$s 239, lo que implicó una suba del 1700%. ¿Era lógico dicho precio? Cuando hay euforia desmedida, no hay lógica que valga.

Vale aclarar que sus acciones han caído más de un 95%, situándose, incluso, por debajo de su valor de IPO. Destrucción total de valor.

¿Qué sucedió para semejante violencia? Recordemos que, en tan solo una década, el banco pasó de atender a pequeñas empresas a cotizar en bolsa, con la fama de dar servicios bancarios a importantes clientes cripto como Coinbase, Gemini Trust o FTX y Alameda Research, las dos firmas de Sam Bankman-Fried que estallaron de forma espectacular el mes pasado.

Luego de la quiebra de FTX, los inversores de Silvergate no podían retirar sus fondos, generando un corralito cripto. ¿Qué medidas tomó la empresa? El banco vendió u$s5.200M en activos para mantener la liquidez, perdiendo u$s 718M en el proceso. Esta pérdida supera las ganancias de la empresa desde 2013. Además, los depósitos relacionados con criptomonedas habían caído un 68% en el cuarto trimestre del año pasado.

No solo eso, sino que también Silvergate despidió a unos 200 empleados, lo que supone el 40% del total. Además, el banco también canceló un plan para lanzar su propio proyecto de moneda digital, dando por perdidos casi u$s 200 M que había destinado a Facebook para comprar la tecnología.

¿Compro o vendo?

Silvergate ha caído un 84% en los últimos tres meses. Como regla general, no hay que intentar atajar los cuchillos cayendo. ¿Va a frenar acá la caída? Nadie lo sabe, pero tampoco sería prudente salir a comprar ahora.

La situación de la empresa es muy preocupante. ¿Puede tener rebotes? Claramente, y pueden ser de gran rentabilidad. Pero el riesgo es enorme, así que lo más recomendable es mantenerse afuera.

La situación actual es muy desafiante: inflación récord, tasas de interés subiendo y acciones sufriendo enormes pérdidas. Por eso preparé un informe con 3 ideas para aprovechar el contexto. Realmente te lo recomiendo. Podés descargarlo acá: Carta Financiera - Acciones.