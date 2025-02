De la tienda online a la última milla: el nuevo rostro del emprendedor digital argentino

Uno de los factores determinantes en esta evolución es la accesibilidad a plataformas de comercio electrónico . Soluciones como Shopify, WooCommerce y Mercado Libre derribaron barreras que, hasta hace poco, parecían insalvables para quienes contaban con recursos limitados. Con una inversión baja, los emprendedores pueden crear y gestionar sus tiendas online, lo que les permite competir en un entorno antes reservado para los grandes jugadores. Por eso, esta democratización tecnológica no solo impulsa la innovación , sino que también fomenta una competencia sana y un crecimiento acelerado.

Por otro lado, el avance en herramientas de automatización y gestión es otro pilar fundamental de este proceso. La integración de sistemas como Zapier, que automatiza tareas repetitivas, y plataformas CRM como HubSpot, que optimizan la relación con el cliente, permitieron que los emprendedores se centren en aspectos estratégicos y en la expansión de sus negocios. En otras palabras, la tecnología está al servicio de la eficiencia, liberando tiempo y recursos que se pueden reinvertir en mejorar productos y servicios.

Sin embargo, la transformación digital no se limita a la gestión interna. La logística, en particular la de última milla, cobra un protagonismo crucial. El tramo final en la entrega del producto hasta golpear la puerta del cliente es el que, en última instancia, sella la experiencia de compra del consumidor. En esa dirección, empresas especializadas, tanto a nivel regional como nacional –como Dropi y Fixy– han apostado por modelos de dropshipping que optimizan la distribución, reduciendo tiempos de espera y costos operativos. Este enfoque no solo garantiza la satisfacción del cliente, sino que también refuerza la cadena de valor, haciendo que cada eslabón contribuya al éxito del emprendimiento.

Sin embargo, este desarrollo integral en toda la cadena digital sería imposible si no existiera una tendencia al alza que es el boom en la compra online de productos a nivel local. Es decir, los argentinos se están animando cada vez más a comprar en internet. Así lo demuestran distintas estadísticas de la principal cámara del país, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), a saber:

Según el informe "Tendencias del E-commerce en Argentina 2024", durante el primer semestre de 2024 se registró un incremento del 20% en el número de usuarios que realizan compras en línea, superando los 30 millones de argentinos. Esto subraya la masificación del comercio digital en el país.

Otro dato relevante es que el ticket promedio de compra online en 2024 ha experimentado un aumento del 18% frente a 2023, alcanzando alrededor de los $3.500 pesos. Este crecimiento no solo indica que más personas compran en línea, sino que también lo hacen con mayor frecuencia y valor.

La tendencia del comercio móvil continúa en alza, con más del 60% de las transacciones realizadas a través de dispositivos móviles. Este punto resalta la necesidad de que los emprendedores optimicen sus plataformas y estrategias digitales para captar y fidelizar a los usuarios que utilizan smartphones y tablets para sus compras.

El impacto de la digitalización en el país es innegable. Asimismo, la sinergia entre soluciones tecnológicas y la optimización logística permitió que comerciantes, emprendedores y pequeños empresarios en la Argentina se adapten a los desafíos de un mercado globalizado. Por ese motivo, es de esperar que aquellos que adopten estas soluciones estarán mejor preparados para enfrentar la competencia, ampliar sus horizontes y, en última instancia, contribuir al desarrollo económico y social del país. La transformación digital es, sin duda, la fuerza impulsora que define el éxito en la nueva era del comercio.

*El autor es especialista en e-commerce y logística.