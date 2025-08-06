SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de agosto 2025 - 23:21

Nuevo escándalo en San Lorenzo: Marcelo Tinelli intimó al club por una deuda de u$s1,1 millón

El expresidente del club reclama el pago de un contrato firmado en 2019, cuando aún era dirigente. El plazo dado para saldar la deuda venció sin respuesta.

El reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El documento legal, presentado el pasado 24 de julio de 2025, exige que el club salde la deuda en un plazo de 72 horas, lo cual hasta el momento no ocurrió. La intimación fue recibida ese mismo día en la sede de Avenida La Plata.

Según el reclamo formal, “con fecha 1º de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el 'Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil', en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000.-)".

Marcelo Tinelli exige que el club salde la deuda en un plazo de 72 horas.

El acta judicial indica: "Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado".

El contrato fue firmado el 1 de diciembre de 2019, cuando Tinelli era vicepresidente primero durante la gestión de Matías Lammens. Solo trece días después, Tinelli fue electo presidente con el 80,38% de los votos, cargo que ocupó hasta 2021. Luego se tomó licencia y renunció formalmente en abril de 2022.

El reclamo del conductor televisivo aparece en un contexto de graves dificultades económicas y organizativas dentro del club de Boedo, cuya actual dirigencia aún no respondió públicamente a la intimación.

