DDHH: a la impunidad del genocidio se la combate de una sola forma

Aquí nacieron los interrogantes de las causas que fueron suficientes, para que en un país como la Argentina se desarrollara un marco adecuado dentro de un contexto político y social en que tanto el aparato gubernamental como los poderes centrales, legislativo y judicial contribuyeran a la propensión, instalación y propagación de una impunidad que fue construyendo en cumplimiento de un objetivo final que se logró a partir del momento en que estas leyes fueron aplicadas.

Es fundamental resaltar que la instauración del proceso de impunidad fue alimentador y sostenido dentro de la gestión de gobiernos democráticos, aun allí la cuestión principal no estaba zanjada.

Para comprender las causas que debilitaron la función de justicia que debe coexistir en un sistema democrático debemos situarnos dentro del contexto histórico que condicionó a la inexistencia del valor social que debe prevalecer permanente como único estado que desplaza cualquier desvalor agregado. Este contexto puede resumirse en la complicidad casi inherente a cada estrato de poder que desarrollaba una función vinculante a la hora de tomar las decisiones que podrían haber cambiado la realidad de los hechos.

Dictadura chilena La justicia italiana condenó en ausencia a tres militares chilenos por el asesinato y desaparición de dos ciudadanos italianos. Foto: Zuma

Por un lado la complicidad se evidenciaba desde la inacción ante las opciones de realización, pero desde otra mirada, se generaba una dicotomía ya que cada poder actuaba u omitía desde su interés representado por temor en los primeros tiempos ante un sistema democrático débil que coadyuvaba a que el pasado de facto se perpetuara en la organización interna del propio Estado. A su vez, la corrupción inserta en los grupos de presión y en la necesidad de mostrar a la sociedad la vuelta a la democracia desencadenó que el dictado de estas leyes tuvieron la finalidad de lograr que en la opinión pública se formara la idea de que el flamante gobierno era capaz de la toma de decisiones fuertes.

El punto de inflexión que extendió un corte radical en la continuación de la vía por la que circuló la impunidad fue el dictado del fallo del juez Gabriel Cavallo durante el año 2001, que calificó a las leyes de punto final y obediencia debida como inválidas e inconstitucionales. Este evento fue un paso histórico que revalidó las bases democráticas constituyentes, otorgando nuevamente jerarquía al poder judicial que hasta ese momento se encontró desfigurado. A raíz de ello, se abrió el camino para que en el año 2003 se presentara durante un proyecto que designara a las leyes mencionadas insanablemente nulas, logrando ese objetivo el mismo mes de Agosto del año mediante la declaración de nulidad por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y posteriormente por el Senado, obteniendo así la creación de la ley.

Al mes siguiente, precisamente el 2 de septiembre, el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner la promulga otorgándole fuerza de ley, para que finalmente en Junio del año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la calificación de inconstitucionalidad, permitiendo que los juicios que quedaron pendientes por el dictado de las leyes en se reanudaron, logrando así que cientos de represores tanto civiles como militares sean juzgados por genocidio. En la actualidad estas causas siguen su proceso hasta alcanzar su resolución completa.

La Ley de punto final, fue impulsada un año después del histórico juicio a los principales jefes militares (entre los que se encontraron el Gral. Jorge Rafael Videla y el Almirante Emilio Massera que fueron condenados a cadena perpetua). El gobierno de Raúl Alfonsín promovió esta norma, y fijó un plazo de 30 días para recibir las acusaciones contra militares en la Justicia por violación de los derechos humanos; fue sancionada el 23 de diciembre de 1986 y trató sobre la extinción de la acción penal contra toda persona que había ocurrido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983, excluyendo a las acciones civiles.

Cuando en las causas en trámite se ordena la detención o prisión preventiva, respecto del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, cualquiera sea su rango, tales medidas se harían efectivas a petición del jefe de la unidad en que prestó servicio a esa persona, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiera. En éste caso, el superior sería el responsable de que el imputado se presente a declarar, todas las veces que el tribunal así lo disponga. Esta ley, no exige la extinción de las acciones penales, en los casos de delitos de sustitución de estado civil, y de sustracción y ocultación en el caso de menores.

Antes de que terminen los plazos establecidos por la ley de Punto Final, la Justicia Federal dictó el procesamiento de unos 500 militares. Esta situación, ocasionalmente un gran malestar en el seno de la milicia, desencadenando la rebelión “carapintada” en Semana Santa del año 1987. Ante esta presión, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida que absolvía a los militares de rango intermedio y menor, dando lugar al desprocesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se pensaron que obraban bajo subordinación a la autoridad superior (algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y el destituido Capitán Alfredo Astiz).

La ley de Obediencia Debida, fue promulgada el 4 de junio de 1987 y hizo referencia a quienes a la fecha de un hecho determinado revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policial y penitenciaria, no merecerían castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida. La misma presunción sería aplicada a los oficiales superiores que tendrían capacidad para decidir y lograrían en la elaboración de las órdenes, más no tendrían revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de sub zona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, todo ello si no fue resuelto judicialmente, antes de los 30 días de promulgación de la ley.

En estos casos, se especificó de pleno derecho que las personas dichas obraron bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes; sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. La presunción establecida en el artículo anterior, no era aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles. Dicha ley se aplicó de oficio dentro de los cinco días de su entrada en vigencia, en todas las causas pendientes.

Dictadura Nunca Mas Memoria 24 de marzo.jpg Gentileza: Diario Primicia

En marzo de 2001, la historia cambia radicalmente, como consecuencia del fallo del juez Cavallo, quién decretó a las leyes de punto final y obediencia debida como inválidas, inconstitucionales y nulas. Esta decisión presentó una enorme repercusión nacional e internacional, dado que después de 16 años se pudo reanudar la indagatoria a responsables del terrorismo de Estado en nuestro país, y procesarlos por la desaparición forzada de personas y tortura. El magistrado hizo lugar a un pedido del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), a raíz de la causa que estaba investigando sobre la apropiación de la menor Claudia Poblete, llevó a cabo por la dictadura. Este pronunciamiento, originó la apertura de múltiples posibilidades sobre la realización de que se haga justicia, inquietando a las fuerzas armadas y al gobierno.

El juez Cavallo había tomado esta decisión, dado que las leyes en cuestión le impedían avanzar en la causa Poblete, y contaba con pruebas suficientes contra los imputados, entre los que se encontraron Suárez Mason, Gluglielminetti, Simón y Del Cerro. El juez, fundamentó su decisión en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la incorporación de las leyes internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Para el magistrado, las leyes de punto final y obediencia debida violaban el artículo 29 de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos vigentes. Prohibía al Congreso concederle al Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma del poder público u otorgarle sumisiones o supremacías, razón por la cual, la vida y el honor de los argentinos quedarían a merced de los gobiernos o de cualquier persona.

En este polémico fallo, el funcionario judicial, ratificó que la desaparición forzada de personas era un delito de lesa humanidad, razón por la cual era imprescriptible e inamnistible; al respecto, citó un fallo de la Corte Suprema de 1995 en el que concedió la extradición a Italia de Erich Priebke, que fue condenado por la matanza de las Fosas Ardeatinas. Todo indica que a consecuencia de este pronunciamiento, se comenzó a gestar un largo camino para reactivar una gran cantidad de procesos de impunidad. Ocho meses después del dictado del fallo del juez Cavallo, la sala II de la Cámara Federal garantiza por unanimidad la resolución del mismo. El tribunal manifestó que: "En el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. concesión la decisión de su antecesor, el Becerra, haciendo alusión a que las leyes en cuestión contradecían al orden jurídico nacional e internacional.

Finalmente, en 2005, la Corte Suprema de Justicia, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y además avaló la ley 25.779 del año 2003 que precisamente, declaró la nulidad de las citadas leyes. La inconstitucionalidad fue aprobada por 7 de los 9 jueces de la Corte. Para fundamentar el fallo, buscaron base tanto en leyes como principios nacionales e internacionales, a saber:

a) Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

b) Crímenes de Lesa Humanidad,

c) el precedente “Barrios Altos” y el caso argentino,

d) Leyes de impunidad frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

e) Principio de Legalidad y Retroactividad,

f) Principio de Legalidad e Imprescriptibilidad,

La sentencia ha resuelto: “Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 ya cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación”.

“A fin de dar cumplimiento a tratados internacionales, la supresión de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida resulta impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana".

Dictadura argentina junta militar Télam

Lejos de ser una cuestión pasada y olvidada, el debate sobre los desaparecidos durante la dictadura militar ha sido reabierto. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida decretadas por el presidente Alfonsín en 1986 y 1987 libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión. Se pretendía el olvido y el perdón de esos hechos pasados.

Innumerables Asociaciones de Derechos Humanos, entre las que se destaca ampliamente la Asociación Madres de Plaza de Mayo lo vivieron como el inicio de la justicia. En la actualidad han sido reactivados los juicios a los represores, desterrando la impunidad, el olvido y el perdón, haciendo alusión a un sistema de gobierno democrático, republicano y federal.

