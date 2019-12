Es posible ingresar a la economía en un círculo virtuoso

Con muchos años menos utilicé todas mis energías para ver si lograba que se implementaran una serie de medidas coyunturales que permitieran resolver la situación planteada, como un outsider de la política y la economía por ser empresario tuve la oportunidad de visualizar dichas dificultades no como un problema sino como un misterio a develar encontrando los caminos posibles para superarlas. Hablé con el Dr. de la Rúa, con el Ing. Nicolás Gallo y con el Dr. Cavallo, sin embargo no logré que se avanzara en el sentido que proponía.

Al poco tiempo Argentina declaró el default y la brutal devaluación que produjo la mayor destrucción de riqueza en su historia empobreciendo a todos los argentinos y especialmente a los más vulnerables. Aún hoy no hemos superado los efectos de dicha crisis y la Argentina ostenta índices de pobreza del orden del 40% y un PBI per capita de u$s 7.835, todo lo cual debería avergonzarnos. Como dijimos, los gobiernos subsiguientes con diversos aciertos no lograron restablecer la prosperidad que el país y sus habitantes nos merecemos.

Hoy tenemos una nueva oportunidad y todos debemos acompañar al gobierno entrante con nuestra esperanza, con la expectativa de que esta vez no sea defraudada. El nuevo gobierno debe despejar el problema de la deuda; en este orden el de la deuda en pesos parece ser el más sencillo de superar; el de la deuda externa en moneda dura es el quid de la cuestión a resolver.

La Argentina ha ido minando su credibilidad con sucesivos incumplimientos, siendo el de 2001 el más grave, deberíamos tratar de que a su vez fuera el último y el epílogo de dicho ciclo de destrucción de valor.

Si el nuevo gobierno lograra con el FMI una rápida negociación de plazos y acercamiento de tasas a la realidad financiera internacional quedaría el problema de los bonistas que debería encararse desde dos ángulos; el de la deuda corta de 5 a 7 años que debería reestructurarse acomodando los vencimientos a un plazo extendido que sea acorde con las posibilidades financieras del Tesoro, fuera de eso si la Argentina generara para el total de los Bonos –utilizando las figuras existentes como fideicomisos y fondos comunes – mecanismos para retener y aumentar el total de los mismos en poder del Estado o de inversores locales lograría generar una apreciación de los mismos desde valores inferiores al 50% hasta valores superiores al valor nominal que redujeran la tasa de interés a valores cercanos a 3 puntos anuales de interés, generando una inmensa riqueza superior a u$s77.000 millones que equivaldría a una tremenda inversión y que devolvería la credibilidad y el prestigio a la Argentina, reinsertándola en el concierto de los países más atractivos para vivir y prosperar.

El nuevo gobierno generaría así, en este entorno, con nuevas políticas, una economía que genere riqueza y equidad. Obviamente lograr esto requiere de un nuevo programa de gobierno que permita capitalizar esta riqueza en beneficio de los harto sufridos habitantes de nuestro país.

* Presidente Sir Home SA.