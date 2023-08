Día del Niño: las cinco heridas de las infancias

Cuando un niño recibe señales de rechazo crece en su interior la semilla del autodesprecio, piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando este sentimiento interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de su herida. Así, llegará un momento en que la más mínima crítica le originará sufrimiento y, para compensarlo, necesitará el reconocimiento y la aprobación de los demás.

La persona que ha sufrido el dolor del rechazo en la infancia tiene pánico, de adulta, a revivir ese dolor nuevamente. Estas personas tienen un gran miedo a sentir que son inútiles y que no sirven para nada. Por ello, prefieren salir huyendo a su cueva de soledad cuando hay riesgo de que alguien pueda hacerlas sentir así.

Para curar su cicatriz es saludable trabajar las inseguridades, ganar mayor confianza en nosotros mismos y comenzar, poco a poco, a sentirnos más capaces.

La herida de la humillación aparece cuando sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. En los niños se genera cuando compartimos sus problemas delante de los demás o cuando los comparamos con otros ridiculizándolos, destruyendo la autoestima infantil. Por lo tanto, quien ha sufrido la humillación de pequeño se considera menos importante y menos digno de lo que en realidad es. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse su cariño, aprobación y respeto.

De esta manera, el tipo de personalidad que se genera es dependiente y se sana a través del perdón hacia las personas que lo dañaron, haciendo las paces con el pasado para poder comenzar a valorarse como la persona que realmente es, aquella de la que solo él es responsable como adulto.

También encontramos la herida de la traición que se produce cuando personas cercanas al niño no cumplen sus promesas, haciendo que se sienta traicionado y engañado, lo cual genera una desconfianza que se puede transformar en envidia por no sentirse merecedor de lo prometido y de lo que otros tienen. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, generará sentimientos de aislamiento y desconfianza.

Esta herida emocional construye una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada y controladora. Predomina en la persona la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero que suelen distorsionar ambos conceptos. A su vez, son posesivas en extremo, al punto de no respetar la libertad, el espacio ni los límites de los demás, no dejándoles a veces respirar. Para sanar está herida hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Para evitársela a los niños, debemos no prometer en vano, mostrarnos coherentes en palabras y actos y cumplir siempre con las promesas que les hacemos.

Por último, se halla la herida de la injusticia, originada cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. Esta herida emocional, más tarde genera adultos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar otros puntos de vista y formas de ser diferentes a las suyas. Y al mismo tiempo, sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo.