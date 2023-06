El 90% de startups o negocios en crecimiento prefiere desarrollar su propio ecosistema de valor para garantizar su éxito

Si se compara la inversión de Venture Capitals en América Latina, durante los últimos seis años, es inevitable percibir el gran crecimiento que ha tenido. Con la llegada de la pandemia, es muy probable que esta se haya potenciado, puesto a que muchas personas decidieron emprender o tangibilizar “el sueño del negocio propio”. Sin embargo, si se comparan las cifras del año pasado vs. la de este año, se aprecia una disminución en el capital, lo cual puede dar un indicio sobre una posible reducción de financiamiento con el pasar de los años. No obstante, existen muchos países en el mundo, como Argentina, Chile, Perú, etc., donde las personas continúan trabajando por sacar adelante sus emprendimientos y/o startups, esperando convertirlas en un negocio rentable a futuro.