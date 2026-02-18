El año de la normalización de los fideicomisos financieros

Integrar el fideicomiso financiero no solo diversifica las fuentes de fondeo, también profesionaliza la gestión y consolida una imagen de solvencia frente a los inversores.

El paisaje financiero de Argentina ha cambiado drásticamente. Si hacía finales de 2023 el mercado de crédito estaba asfixiado por el déficit fiscal y la falta de financiamiento, el 2025 marcó un punto de inflexión. El drástico recorte del gasto público y el alcance del superávit fiscal permitieron que el Estado deje de "aspirar" la liquidez del sistema, abriendo paso a que los bancos y el mercado vuelvan a su función esencial: el financiamiento a empresas y personas.

Tras años de volatilidad, la estabilización de la curva de tasas y la desaceleración inflacionaria permitieron que el fideicomiso financiero recuperara su esencia de transformar activos ilíquidos en financiamiento productivo, gracias a su capacidad para convertir los flujos futuros en instrumentos de inversión atractivos para el mercado. Con un volumen que superó las expectativas iniciales, el fideicomiso financiero se consolidó no solo en el retail, sino como el puente necesario para el sector agroexportador y energético.

La caída del riesgo país y de las tasas de interés en pesos, junto con la estabilidad cambiaria, han sido claves para el impulso de las emisiones primarias en los últimos casi dos meses. La demanda por crédito corporativo se mantiene firme y el fideicomiso permite canalizar ese financiamiento con eficiencia, ya sea para apalancar capital de trabajo, cubrir descalces temporales o financiar expansión sin comprometer la salud financiera de la empresa.

A lo largo del año se emitieron 128 fideicomisos financieros por $2.904.541 millones (u$s 1.990 millones), es decir, 71% más que el 2024 ($1.698.948 millones). Como es habitual en la dinámica argentina, el mercado de capitales no fue ajeno al clima político, registrando una marcada desaceleración entre los meses de junio y octubre. Este fenómeno de 'wait and see' respondió a la incertidumbre típica de los procesos electorales, donde la volatilidad y la expectativa por el rumbo económico de la nueva administración suelen poner en pausa las decisiones de emisión. Durante este período, la actividad de los fideicomisos financieros reflejó una retracción similar a la de ciclos previos, con una disminución en la cantidad de series lanzadas, mientras los inversores buscaban refugio ante la inestabilidad cambiaria antes de retomar el fuerte ritmo de crecimiento observado hacia el cierre del año.

Las nuevas reglas: más seguridad, más confianza Uno de los pilares del éxito de 2025 fue la maduración de las reformas introducidas por la CNV, que elevaron la vara de transparencia:

Retención de riesgo (Skin in the Game) : hoy es norma que el fiduciante retenga al menos un 5% de interés económico en la estructura. Esto garantiza que el originador "cuide" la calidad de los créditos, ya que él también pierde si la mora sube.

: hoy es norma que el fiduciante retenga al menos un 5% de interés económico en la estructura. Esto garantiza que el originador "cuide" la calidad de los créditos, ya que él también pierde si la mora sube. Responsabilidad blindada : se incrementó la responsabilidad de los fiduciarios, quienes deben actuar con la diligencia de un "buen hombre de negocios", asegurando que el flujo de fondos hacia los inversores sea obligatorio.

: se incrementó la responsabilidad de los fiduciarios, quienes deben actuar con la diligencia de un "buen hombre de negocios", asegurando que el flujo de fondos hacia los inversores sea obligatorio. Agilidad digital: la reducción de los plazos de colocación a solo un día hábil permitió que las empresas capturen tasas bajas en momentos precisos, agilizando el financiamiento como nunca antes. Los sectores que pueden crecer Si bien la securitización siempre fue popular para financiar el consumo masivo y tarjetas de crédito, las circunstancias macroeconómicas pueden demostrar el despegue de nuevos protagonistas: 1. El agro y las PyMEs: gracias a regímenes simplificados y reducciones de costos, pequeñas y medianas empresas tienen facilidades para acceder al mercado de capitales para financiar su capital de trabajo. 2. Finanzas Sostenibles (SVS): siguiendo hitos como los títulos de impacto social de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), el mercado demuestra intereses en fideicomisos con impacto ambiental y social, captando una nueva ola de fondos internacionales. 3. El regreso del Crédito Hipotecario: con la estabilización de precios, los bancos empezaron a reemplazar el crédito al sector público con préstamos para vivienda, utilizando los fondos fiduciarios para dar liquidez a sus balances y seguir prestando. Hoy, con un mercado que empieza a mostrar signos de recuperación y con un entorno regulatorio que se vuelve más favorable, el fideicomiso financiero tiene todo para volver a ocupar un rol central en la arquitectura financiera de las empresas argentinas. Integrarlo no solo diversifica las fuentes de fondeo: también profesionaliza la gestión y consolida una imagen de solvencia frente a los inversores. Analista de Financiamiento de Cohen Aliados Financieros