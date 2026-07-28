LeBron James firmó con Philadelphia: cobrará casi u$s50 millones menos que en los Lakers + Agregar ámbito en









La decisión del histórico jugador de 41 años estuvo vinculada directamente con su deseo de volver a ganar un campeonato de la NBA antes de retirarse.

LeBron James firmó con Philadelphia: cobrará casi 50 millones de dólares menos que en los Lakers

LeBron James firmó este lunes un contrato por dos temporadas y casi ocho millones de dólares con Philadelphia 76ers, donde intentará conquistar el quinto campeonato de su carrera, después de aceptar el salario mínimo para veteranos y resignar cerca de 50 millones respecto de lo que percibió durante su último año en Los Angeles Lakers.

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El acuerdo asciende exactamente a 7.946.884 dólares garantizados y contempla una opción del jugador para la temporada 2027/28. En la primera campaña, James recibirá 3.876.529 dólares, mientras que el promedio anual del vínculo se ubica cerca de los cuatro millones.

La diferencia con su última remuneración resulta impactante: LeBron cobró 52,6 millones de dólares durante la temporada 2025/26 con los Lakers, por lo que su sueldo inicial en Philadelphia representará una reducción aproximada de 48,75 millones.

a city fit for a king.



welcome to Philly, @KingJames @bankofamerica pic.twitter.com/CrOuArwc45 — Philadelphia 76ers (@sixers) July 27, 2026 La decisión del jugador de 41 años estuvo vinculada directamente con su deseo de volver a competir por un campeonato antes de retirarse. El máximo anotador histórico de la NBA se incorporará a un plantel que cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe.

James buscará el quinto anillo de su carrera y el primero de Philadelphia desde 1983. Además, podría convertirse en el primer basquetbolista de la historia en consagrarse campeón de la NBA con cuatro franquicias diferentes.

The King obtuvo dos títulos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers. Ahora afrontará la que definió como la última gran decisión de su carrera, después de haber analizado seriamente la posibilidad de retirarse. Philadelphia oficializó su contratación con una publicación en la que mostró la camiseta número 23 de James dentro del vestuario y una corona ubicada a un costado. “Una ciudad digna de un rey. Bienvenido a Philadelphia”, escribió la franquicia para presentar a su nueva figura. El contrato permitirá además que los Sixers incorporen a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sin comprometer una parte significativa de su masa salarial. LeBron, por su parte, privilegió las posibilidades deportivas por encima del dinero en la que será su vigesimocuarta temporada dentro de la NBA.