Paramount+ reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie "Dexter: Resurrection"

Llega una nueva temporada de la serie sobre el asesino serial.

El asesino serial favorito de Estados Unidos está de regreso en la Gran Manzana. Paramount+ reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de Dexter: Resurrection, protagonizada por el ganador del SAG Award y del Golden Globe, Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under), quien retoma su icónico papel como Dexter Morgan.

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La serie es producida por Paramount Television Studios y Counterpart Studios, y llegará más adelante este año a Paramount+ Premium.

De qué trata la segunda temporada de Dexter: Resurrection De la mano del showrunner y productor ejecutivo nominado al Emmy, Clyde Phillips, la segunda temporada de Dexter: Resurrection encuentra a Dexter Morgan (Hall) atrapado entre dos asesinos: uno de ellos una figura infame y el otro sembrando el terror en Nueva York de una forma que nadie hubiera imaginado. Todo esto mientras enfrenta a su enemigo más peligroso hasta ahora: una crisis de la mediana edad. Por su parte, Harrison (Jack Alcott) continúa su propia búsqueda de justicia, mientras padre e hijo enfrentan el capítulo más oscuro de sus vidas.

Además de Hall, la serie cuenta con el regreso de Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar.

Además, se incorporan al elenco principal de la segunda temporada Dan Stevens, el ganador del Emmy® Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson y el ganador del Emmy, Olivier y Golden Globe Brian Cox. Además, Krysten Ritter regresa como estrella invitada y Gabriel Luna se une al reparto como actor invitado en esta nueva temporada.

Producida por Paramount Television Studios y Counterpart Studios, Dexter: Resurrection cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Emmy Clyde Phillips, quien también funge como showrunner, junto con Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez y Lilly Burns. También participan como productores ejecutivos John Goldwyn y Sara Colleton, además de Veronica West, Kirsa Rein, y el dúo conformado por Tanner Bean y Katrina Mathewson. La primera temporada de Dexter: Resurrection ya está disponible para maratonear en Paramount+, exclusivamente con el Plan Premium. La tercera temporada de Dexter's Kill Room, el programa del canal oficial de Dexter en YouTube, se estrenará el 6 de agosto a las 13pm, con nuevos episodios cada jueves, exclusivamente en YouTube. Las leyendas de la franquicia Erik King y Julie Benz se unen a integrantes del elenco de Dexter: Resurrection, entre ellos Krysten Ritter y Eric Stonestreet, para revivir las escenas más icónicas del universo de Dexter.

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