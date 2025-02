El mercado apoyó a Milei: ¿es momento de comprar Argentina?

El caso "Libra", que pareció una amenaza para el mercado argentino, no lo fue tanto. Veamos.

Recordemos que el Merval ha estado en modo corrección durante las últimas semanas, algo completamente normal dentro de una tendencia alcista.

A precios de hoy, acumula una caída del 19%, ubicándose en los mismos niveles previos al episodio de "$LIBRA". Es una corrección lógica, aunque tampoco podemos confirmar el inicio de un nuevo impulso alcista.

Desde comienzos de 2023, el índice ha atravesado cuatro grandes movimientos de suba y tres correcciones, siendo esta la cuarta. Cada corrección ha servido como una oportunidad de entrada, y los datos históricos indican que, luego de cada retroceso, el mercado ha vuelto a subir con fuerza.

Para ponerlo en contexto:

Swing 1 : Suba del 53% - Corrección del 28%

: Suba del 53% - Corrección del 28% Swing 2: Suba del 70% - Corrección del 26%

Suba del 70% - Corrección del 26% Swing 3: Suba del 107% - Corrección del 32%

Suba del 107% - Corrección del 32% Swing 4: Suba del 53% - Corrección en curso...

Además, dato de color: Febrero es estadísticamente el peor mes del año para el Merval, lo que refuerza la idea de que esta caída puede ser parte del comportamiento habitual del mercado y no necesariamente un cambio de tendencia.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la reacción ante el caso "$LIBRA": simplemente no pasó nada. Los precios se mantuvieron firmes, como si el evento no hubiera existido. Esto es una clara señal positiva, ya que indica que el mercado tiene confianza en el rumbo económico y político de Argentina. Claramente hubiera sido una buena excusa para que siguiera cayendo, pero no sucedió.

Bonos firmes y riesgo país aún elevado

Mientras las acciones han corregido, los bonos argentinos en dólares han mostrado mayor resiliencia.

Veamos el bono GD35, que tuvo una caída relativamente acotada:

merval2.png

¿Hay otros bonos más conservadores? Sí, los BOPREAL. ¿Qué son? Los BOPREAL son bonos emitidos por el Banco Central para resolver el problema con los importadores. Su vencimiento, concentrado en 2025, 2026 y 2027, los coloca dentro del horizonte del gobierno actual, un detalle importante para quienes prefieren evitar riesgos políticos.

Veamos el caso del Bopreal 27:

merval3.png

Sigue en los mismos valores de inicio de año y, con una TIR del 10,1%, es una alternativa muy interesante.

Además, si bien el riesgo país ha caído con la llegada de Milei, sigue en niveles elevados (por encima de los 700 puntos), lo que representa tanto un desafío como una oportunidad. Si este indicador sigue bajando, los activos argentinos pueden comenzar una nueva suba.

Otro factor que puede motivar la suba es el acuerdo con el FMI. Un mayor desembolso de fondos podría generar confianza y acelerar el proceso de salida del cepo.

Conclusión: ¿es momento de comprar?

La historia muestra que las correcciones en tendencias alcistas han sido oportunidades de entrada para los inversores con visión de largo plazo. El hecho de que el mercado haya ignorado el evento "Libra" es una señal clara de confianza.

Los bonos siguen firmes, el Merval se encuentra en niveles interesantes tras la caída y el riesgo país está por encima de 700 puntos. Recordemos que Colombia tiene un riesgo país menor a 350 puntos, Brasil está debajo de 250 puntos y el de Uruguay se encuentra debajo de 100. Esto muestra que hay espacio para que siga bajando el de Argentina. Por ejemplo, con una caída de 200 puntos, los bonos argentinos subirán alrededor de 15%.

Si bien siempre es clave tener una estrategia clara y un manejo adecuado del riesgo, todo indica que Argentina sigue ofreciendo oportunidades atractivas.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.