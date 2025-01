El Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el inodoro de dos botones

Si el inventor argentino presenta su solicitud solamente en la Argentina, pero no la presenta, por ejemplo, en Estados Unidos, no puede cobrar regalías por el uso del inodoro de dos botones allí. Asumiendo un costo mínimo de unos u$s10,000 por país, se puede llegar a una suma sideral, que muy probablemente no esté al alcance de un individuo o de una PYME.