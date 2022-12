Impuesto a las Ganancias: una suba del piso con sabor a poco

De forma anual, estos trabajadores tributan el 35% de alícuota marginal año tras año. Así todo, diferentes gobiernos fueron elevando el piso de ganancias para ir dejando afuera de este impuesto a la mayor cantidad de dependientes que no deberían estar tributando un impuesto a una riqueza que el salario, a las claras, no lo es. La cuestión no predica en la suba del mínimo no imponible de ganancias, ósea elevar el piso, por más buena voluntad y énfasis de subir el piso para dejar a fuera a la mayor cantidad de laburantes, esta situación no estaría pasando de manera definitiva. ¿Que quiero decir?, simple, el poder de compra de los laburantes no es continuo, mensual y habitual, como seria el salario o como pretender subir el piso de ganancias. Y esto se debe básicamente a las escaladas que los precios tienen mes a mes y los altos índices de inflación.