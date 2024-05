Guía rápida: el impacto de los pronombres personales en la sociedad

Empleo trabajo grupo Naturalizar la pregunta tiene que ver con dejar de asumir el género de la otra persona.

Según Loréne Belloni, especialista en diversidad de Grow- género y trabajo, “buscamos promover la pregunta por los pronombres de las personas, y que todas las personas puedan expresarlos, no solamente una persona travesti o no binaria. Que puedan expresarlos y que puedan preguntarlos: ¿con qué pronombre me refiero a vos?”. Naturalizar la pregunta tiene que ver con dejar de asumir el género de la otra persona, y de entender que hay personas que se identifican con más de un pronombre.

No es solo la guía

La guía se propone en un contexto en el que se encuentran vigentes diversas normativas que buscan garantizar los derechos de la comunidad travesti, trans y no binaria: la ley de identidad de género, de 2012; la ley de cupo laboral travesti trans y la implementación del DNI no binario, de 2021, son las principales. Todas iniciativas que en nuestro país fueron pioneras, pero que no que no lograron terminar con la exclusión social: en Argentina 8 de cada 10 personas TTNB no están incorporadas en el mercado de trabajo formal (Ministerio Público de Defensa, 2017 y Fundar 2023).

Por eso buscamos acompañar a las organizaciones que estén llevando adelante acciones transformadoras. La guía es una herramienta más, que se complementa con el trabajo que realizamos como ONG. Particularmente, desde 2022 implementamos, junto con Contratá trans, el programa Engranajes de la exclusión, que busca promover espacios de reflexión al interior de las organizaciones, para que cada una comience a implementar acciones concretas vinculadas a la inclusión en el mercado de trabajo formal de personas travestis, trans y no binarias.

Las organizaciones empleadoras pueden tener un rol fundamental en la construcción de una sociedad con más y mejores oportunidades para todas las personas. Desde Grow- género y trabajo, las acompañamos en ese camino.