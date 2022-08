De Tucumán a España, la monja influencer que agradece la caridad de Lionel Messi

Monja Lucía Caram.jpg

Ella está en todos los detalles. Un reciente vídeo de Sor Lucía Caram circula por las redes y allí capta la atención. Sale en defensa del Papa Francisco y crítica a 25 ex presidentes de América Latina y España que señalaron al actual Pontífice para que se expresara públicamente sobre el avance del Gobierno nicaragüense sobre la Iglesia local, con detención de religiosos, como el cierre de medios de comunicación de la iglesia católica. La respuesta es redonda.

“Que existe una persecución contra la Iglesia en Nicaragua es innegable. El dictador Ortega hace mucho tiempo tiene a la iglesia entre ceja y ceja. Francisco no es ausente de esto. Pero resulta que existe un montón de inútiles y personas que quieren manejarle la vida a Francisco. Que es lo suficiente inteligente como para no dejarse manipular. Y menos por tantos políticos, presidentes, que pretenden darle lecciones porque no habla y que debería hacer”.

Sin frenar su crítica a los mandatarios, entre ellos Mauricio Macri y José María Aznar, la monja influencer agregó que “todos estos han sido y son incapaces de detener muchísimas guerras. Estos maestros que quieren darle lecciones de dentro y fuera de la Iglesia no saben que tenemos un Papa de lujo que sabe gobernar a la Iglesia, dialogar, y amansar a determinadas fieras que ellos como políticos no han sabido hacerlo” y cerró con una frase lapidaria: “Francisco te banco hasta la muerte”.

El grupo de 25 ex jefes de Estado emitieron este miércoles 17 de agosto un comunicado en el que exigieron “una firme postura” por parte del papa Francisco contra “el régimen Ortega y Murillo y la persecución agravada de la libertad de religión en Nicaragua”. Entre otros firmaron Vicente Fox (México), Sebastián Piñera (Chile) y Álvaro Uribe (Colombia), miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

El Vicario de Cristo este domingo 21, desde el habitual Ángelus, de los domingos al mediodía, sostuvo que sigue “desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresa mi convicción y mi deseo de que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Purísima, que inspire en el corazón de todos tal concreta voluntad".

La embestida contra la Iglesia católica en el país caribeño se realiza a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), donde sean cerrado seis emisoras católicas (Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, y Radio San José), puntualmente en la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua, y hace unas horas otra nueva emisora católica fue desactivada, Radio Stereo Fe, que pertenece a la diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es precisamente Rolando Álvarez, el obispo que fue detenido y se encuentra con arresto domiciliario por las fuerzas de seguridad del Estado. También fue clausurado en junio pasado el canal de televisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la policía ha irrumpido en la capilla del Niño Jesús de Praga de Sébaco para confiscar los equipos de la Radio Católica donde la policía disparó al aire y lanzó gases lacrimógenos contra quienes intentaron defender las instalaciones de la emisora católica. En lo que va del año han sido detenido, además del obispo, tres sacerdotes, y fueron expulsadas las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.

Ámbito conversó con la monja en pleno embarque de regreso a Europa, donde vive desde los 21 años: “Me consta que el Papa está siguiendo con mucha preocupación y dolor la situación de Nicaragua. También obispos y cardenales alzan su voz, entre ellos el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ante gobiernos tan dictatoriales denunciar con el tono que nos gustaría se llevaría aplausos Francisco, pero aumentaría la represión. Tiene que hacer prevalecer la diplomacia, el diálogo, mecanismos que reconduzcan la situación. Francisco no ha tirado la toalla. Se mantiene firme así para Ucrania, como en otros países”, aseveró Caram a este medio.

De los ex mandatarios ninguno salió a responderle, ni la han llamado. Sus partidarios la insultaron en las redes sociales y eso la hace más fuerte. La monja influencer, escritora, evalúa ante la charla con Ámbito que “muchos religiosos nicaragüenses no levantan sus voces por represarías a sus mismas familias”.

Sor Lucía Caram conoce del drama de la guerra y las heridas que deja en los pueblos. Desde la guerra en Ucrania ha viajado en diez oportunidades. Ha logrado con su fundación “Convento de Santa Clara”, con la ayuda de “Mensajeros por la Paz”, otra rama de la Iglesia católica en España, en abrir corredores humanitarios para la población civil como ahora soldados heridos.

En su regreso a la Argentina, más precisamente en la casa de su familia en Tucumán, fue entrevistada por el periodista José Romero Silva para la señala Telefe. Allí reconoció estar trabajando en el rescate y acogida de niños mutilados en la Guerra de Ucrania. “Hemos recibido 1.200 personas y en cada viaje recibo una carta de Francisco en apoyo”, reveló. Confía que pronto viajará a Roma a ver al Santo Padre. Dice que a fines de septiembre.

A los 18 años Lucía Caram se hizo monja. Antes, vivió en el barrio de Constitución y estudiaba en Devoto. Al tiempo ingresó en un monasterio de la localidad bonaerense de San Justo. Vivió los saqueos de la hiperinflación y luego de votar en el regreso de la democracia se fue a los 21 años a la ciudad de Valencia donde estuvo cinco años en clausura. “Por eso ahora no me calló ni abajo del agua”, expresó.

Hoy la monja contemplativa vive en Manresa, una zona industrial, rica en el corazón de Cataluña, donde tienen 22 departamentos para personas sin hogar y donde cada día asisten a 2.000 familias, un total de 7.300 personas (el 10% de la población local). Es imposible sacarla de las cosas que la preocupan. De las cosas que la afectan, la comprometen.

“Los políticos en general no quieren ver a los pobres. Me recuerda la visita de Videla a Tucumán, cuando levantaron muros alrededor de las villas y se los llevaron a Salta”, aseguró en el diálogo con este medio.

A los críticos les dice: “No sean boludos vengan a trabajar conmigo, no se queden solo en los dichos. Soy argentina y orgullosa de tener este vocabulario”.

En silencio, un argentino callejero la protege en la Santa Sede. Ella cuenta, como ejemplo del santo respaldo, que en el Vaticano la mandaron a llamar cuando enfrentó al ministro del interior de España del Partido Popular por la expulsión de un niño enfermo migrante que se escapó del Centro de Melilla. Ese llamado al Vaticano resultó en un encuentro con el Pontífice. Una vez más deja todo por otros.

El vínculo epistolar y personal entre Sor Lucía y el Papa continuó. De lo último que le escribió, podemos contar que dijo: “Me da igual que sean de derecha e izquierda. No quiero atropello a los pobres, niños e inmigrantes”.

Fanática del Barcelona FC (en su crianza era de Boca Junios), es una monja que va a la tribuna, no al palco siendo parte del patronato del club donde llegó a recibir el apoyo para su obra de caridad de Lionel Messi.