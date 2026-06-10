Cómo la IA impulsa una nueva etapa para el software argentino

Con más de 150.000 empleos y exportaciones por u$s2.651 millones, el software argentino atraviesa una etapa de expansión. La inteligencia artificial aparece como la llave para escalar innovación, productividad y valor agregado.

Archivo. La IA promete potenciar a una industria del software que ya venía en franco crecimiento.

Durante los últimos años, la industria argentina del software logró consolidarse como uno de los sectores más dinámicos, federales y estratégicos de la economía del conocimiento. Los datos recientes reflejan esa evolución: sólo en 2025 el sector generó cerca de 5.000 nuevos puestos de trabajo, alcanzó exportaciones récord por u$s 2.651 millones (siendo casi u$s10.000 millones este monto de toda la economía del conocimiento en 2025) y sostuvo un crecimiento constante en ventas para gran parte de las empresas. Hoy, más de 150.000 personas trabajan en la industria del software en todo el país, impulsando innovación , desarrollo tecnológico y generación de valor para múltiples actividades productivas, siendo uno de los motores principales de toda la economía del conocimiento.

En ese escenario de consolidación y crecimiento, la inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa para el software argentino. Más que una disrupción aislada, representa una oportunidad para acelerar capacidades, escalar soluciones y ampliar el impacto de la tecnología en la economía y en la vida cotidiana.

Argentina cuenta con un diferencial muy valioso: talento altamente calificado, experiencia exportadora y de internacionalización, con un ecosistema empresarial con profundo conocimiento de distintas industrias . Esa combinación permite desarrollar soluciones cada vez más sofisticadas y de mayor valor agregado, integrando inteligencia artificial a procesos, productos y servicios con impacto concreto en sectores estratégicos como agroindustria, energía, salud, fintech, retail y servicios profesionales.

Durante mucho tiempo, gran parte del crecimiento del sector estuvo asociado a modelos basados en servicios y desarrollo a demanda. Hoy, las nuevas herramientas de IA permiten automatizar procesos, potenciar la productividad y acelerar ciclos de desarrollo, habilitando una evolución hacia empresas más enfocadas en innovación, plataformas, conocimiento aplicado y generación de propiedad intelectual.

Pero la IA no funciona sola . Requiere contexto, criterio, entrenamiento, integración, supervisión humana y comprensión profunda de los desafíos de cada industria . Y ahí aparece uno de los grandes activos que tiene la Argentina: profesionales con capacidad analítica, creatividad, adaptabilidad y conocimiento técnico para liderar procesos de transformación tecnológica.

empresas recursos humanos Para Berardo, la IA no funciona sola: requiere de contexto, criterio, entrenamiento, integración, supervisión humana y comprensión de cada industria. Depositphotos

El diferencial competitivo ya no pasa únicamente por desarrollar tecnología, sino también por interpretar necesidades, integrar herramientas y construir soluciones con impacto real en negocios, organizaciones y personas. En ese sentido, la Argentina tiene una oportunidad concreta para posicionarse como referente regional en innovación aplicada e inteligencia artificial orientada a industrias.

La expansión de la inteligencia artificial también está acelerando una evolución en los perfiles profesionales que demanda la industria. A medida que las herramientas automatizan tareas operativas y procesos iniciales, crece el valor de los perfiles con más experiencia, visión estratégica y capacidad de integrar tecnología y negocio. Arquitectura, liderazgo de proyectos, especialización sectorial y pensamiento crítico se vuelven cada vez más relevantes en una industria que incorpora nuevas capas de complejidad y sofisticación.

Al mismo tiempo, esta evolución abre una oportunidad para fortalecer la formación y la reconversión profesional que demanda el sector. La combinación entre talento técnico, experiencia y nuevas capacidades vinculadas a IA será uno de los grandes diferenciales competitivos para las empresas argentinas en los próximos años.

Para consolidar esta nueva etapa, será fundamental seguir fortaleciendo las condiciones que permitan sostener la competitividad del sector: estabilidad macroeconómica, incentivos a la innovación, formación continua y el fortalecimiento de las políticas vinculadas a toda la economía del conocimiento en su conjunto.

América Latina todavía está definiendo quiénes liderarán la próxima generación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Argentina tiene empresas, emprendedores, universidades y talento para ocupar un rol protagonista en ese escenario. La capacidad de adaptación, la especialización y la innovación aplicada pueden convertirse en las grandes fortalezas de una industria que ya demostró su potencial y que hoy encuentra, en la inteligencia artificial, una nueva plataforma para seguir creciendo y generando valor para el país, impulsando en este sentido iniciativas como el Hub IA o Argentina Tech Hub entre otras.

*Por Diego A. Berardo, Vicepresidente de CESSI