¿Podrá la Argentina para alcanzar la igualdad de género en el 2030?

El análisis del informe Bending the Curve Towards Gender Equality by 2030 o Doblar la Curva Hacia La Igualdad de Género para 2030 realizado por Equal Measures 2030 (2020) revela que 67 de 129 países, donde viven 2.100 millones de niñas y mujeres, al ritmo actual no lograrán alcanzar ninguno de los cinco (5) objetivos de igualdad de género para 2030. El informe se basa en cinco factores claves: el acceso a métodos para la planificación familiar, el nivel de educación recibido por las niñas, el liderazgo político, la existencia de leyes para la conformación de espacios de trabajo inclusivos y la seguridad. La buena noticia es que si todos los países adoptaran la velocidad de avance hacia la igualdad de género de los países más acelerados, entonces, prácticamente tres cuartos (¾) de las niñas y mujeres a nivel global vivirían en países que alcanzaron cuatro o hasta cinco fenómenos claves mencionados para el año 2030.