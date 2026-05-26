El futuro del trabajo ya se construyó (sin Argentina)

Marco Aurelio lo escribió hace casi dos mil años: lo peor no es quedarse atrás, sino no saber que uno está corriendo. Argentina está corriendo, Pero en otra carrera.

En enero de 2026, el Foro Económico Mundial reunió en Davos a los principales líderes globales con un dato que debería haber sacudido cada despacho ministerial y cada central sindical del país, antes de 2030 desaparecerán 92 millones de puestos de trabajo en el mundo. Y surgirán 170 millones nuevos. El resultado neto es positivo, 78 millones de empleos adicionales. El problema está dónde se crean, y dónde no.

Los nuevos empleos tienen nombre, Ingeniero de prompts. Entrenador de inteligencia artificial. Especialista en ética algorítmica. Orquestador humano-máquina. Analista de calidad de datos. Son roles que hoy ya se contratan en Silicon Valley, en Berlín, en Singapur, en Londres. Son empleos bien pagados, con proyección, con futuro.

El número que lo explica todo lo publicó la CEPAL en 2026: América Latina representa apenas el 1,56% del gasto global en inteligencia artificial. No es un error tipográfico. Es el porcentaje que toda una región (con 650 millones de habitantes, con recursos naturales, con talento técnico) aporta a la inversión que define el mundo del trabajo del próximo siglo.

Y dentro de esa región, Argentina tiene la paradoja perfecta, fue reconocida como el país con mejores políticas públicas de IA de América Latina. El papel brilla, la inversión real, no.

Los datos internos confirman la brecha. El 81% de los profesionales argentinos usa inteligencia artificial al menos una vez por semana. Pero solo el 18% de las empresas del país tiene un marco formal para su uso. Noventa y cinco de cada cien trabajadores que usan IA la usan solos, sin protocolo, sin formación, sin reconocimiento salarial por esa habilidad. La están usando como si fuera una calculadora, cuando es el motor que va a redefinir quién tiene trabajo y quién no.

Mientras tanto, Alemania financia la reconversión de trabajadores industriales hacia perfiles digitales. Singapur subsidia la formación en prompts y en gestión de herramientas de IA para toda su fuerza laboral activa. La Unión Europea ya tiene regulación específica sobre el trabajo algorítmico, sobre los derechos del trabajador gestionado por sistemas automatizados, sobre la transparencia de los sistemas de selección por IA.

Argentina aprobó en 2024 la reforma laboral más discutida de su historia reciente. No menciona la inteligencia artificial. No contempla al trabajador algorítmico. No crea ningún mecanismo de reconversión laboral para los empleos que la automatización va a desplazar en los próximos cuatro años.

El debate que tuvimos fue legítimo, pero fue el debate equivocado.

Fue equivocado porque el verdadero riesgo no es que la IA elimine empleos de golpe. El verdadero riesgo es que los empleos nuevos se creen en otro lado y nosotros nos quedemos administrando los que desaparecen.

La brecha no es tecnológica. Argentina tiene ingenieros, tiene universidades públicas de calidad, tiene una tradición técnica y creativa que el mundo reconoce. La brecha es de consciencia política y sindical. Es la diferencia entre un Estado que entiende que la formación en IA es una política de empleo (y la financia como tal) y uno que la trata como un lujo de las empresas tecnológicas.

La revolución tecnológica no depende de nosotros, del ser humano. Pero la preparación para ella, sí.

El mapa del trabajo se redibujó, y Argentina todavía está imprimiendo el mapa viejo.