Inversiones: FCI Dólar Linked se posicionan para cobertura

En el mientras tanto es una realidad que los llamados dólares financieros cayeron, pero aún cerca de la zona $ 300 (igual debajo de los máximos recientes). Todo en un marco en que las reservas siguen cayendo, y amenazan con llegar a terreno negativo en unos meses de no mediar cambios.

Por ende, convivimos con un deterioro acelerado de las variables macro, que impulsó las expectativas de una devaluación dentro del mercado en las últimas semanas; y en consecuencia, la búsqueda de cobertura. Algo que se reflejó en la industria de FCI en donde básicamente los Dólar Linked se convirtieron en protagonistas. Solo basta como referencia mencionar que, en la última semana, estos explicaron más del 60% del flujo neto hacia FCIs y hoy representan más del 10% del AUM total.

En tanto, que su rendimiento no se quedó atrás. Luego de moverse en promedio siempre por debajo de las otras categorías (incluso de los MM), en julio acumulan un retorno de cerca del 9% -superando al máximo alcanzado en abril (7,6%), y en línea a los CER-. No obstante, es claro que su cobertura no es perfecta respecto al BCRA3500 (su benchmark). Si miramos 2022, en sólo dos meses -abril y ahora julio- estos FCI se mueven por arriba de la devaluación oficial. Pero si acotamos el análisis al segundo semestre de 2021 -último período donde las expectativas de un probable salto en el tipo de cambio también se dispararon- se observa que en 5 sobre 6 meses estas estrategias funcionaron con rendimientos en línea o por arriba de su referencia.

Ahora bien, como mencionamos, los argumentos a favor de estas estrategias se condicen con que hoy la mayoría del mercado mantienen como escenario “base” una, al menos, aceleración en el ritmo de devaluación oficial en los próximos meses. Incluso hasta otras opciones también fueron ganando cierta expectativa a medida que la brecha se disparaba, como la de un salto discreto o un desdoblamiento del mercado cambiario.

Igualmente todas alternativas, de seguro, serán reevaluadas en término de grados de probabilidad luego de las última decisiones del BCRA (y un nuevo aumento esperado de tasas) y las nuevas acciones de política económica que deberían llegar en las próximas ruedas. Habrá así que dar un poco de tiempo, hasta que las expectativas vuelvan a reacomodarse...

Esto no quita igualmente que el apetito desaparezca, y en esta coyuntura, es que los fondos Dolar Linked seguirán en la mira. Recordemos que su objetivo básico es la cobertura contra el movimiento del tipo de cambio oficial, y que para cumplirlo pueden “apoyarse” sobre diferentes estrategias como instrumentos Dólar Link (bonos soberanos, obligaciones negociables, y/o otros activos ajustables), sintéticos de dólar, o bien aquellas otras que balancean entre ambas posiciones y/o suman Hard Dólar o hasta Cedears (en ambos casos, limitados por regulación). Por ende, dos preguntas para entender un poco más.

¿Cuáles son las variables que pueden afectar estas posiciones?

En principio, y si buscamos ser concretos, al menos cuatro: Tipo de Cambio, CCL y Brecha, Dólar Futuro, y Riesgo de Crédito y liquidez. El primero, de hecho, es simple: no hay dudas que el ritmo de aceleración o desaceleración (teniendo en cuenta el benchmark que es el BCRA A 3500) es una variable clave para el comportamiento (como el interés) de estos fondos.

Pero dicho esto, ¿cuál es la estrategia que mejor capta una aceleración en la devaluación?

en términos generales, cualquiera de ellas. No obstante, según el balance de la posición y los tiempos en los que se de esa aceleración, hay algunas que captan mejor que otras el movimiento de las diferentes variables. Sin ir más lejos, empecemos primero por tener presente que hoy prácticamente no existen estrategias -en especial, de activos Dólar Linked- 100% puras. El flujo creciente, y la falta de estas opciones indexadas, llevaron a que las estrategias en su totalidad con instrumentos DL deban “combinarse”. Es decir, la mayor liquidez -e incluso la misma coyuntura reciente- han llevado a que estas posiciones se licuen, y ganen ese espacio los futuros. Incluso también, pero básicamente por cuestiones de confianza, estas estrategias también rebalancearon entre riesgo soberano (en especial, CER) y riesgo privado -o en su defecto, liquidez-.

En conclusión, y aun entendiendo los riesgos actuales, creemos que existen argumentos a favor de mantener una participación en fondos Dolar Linked para quienes buscan cobertura y/o encuentran limitaciones (regulatorias). Ahora, y dada la coyuntura, la selectividad dentro de este universo podrá ser la diferencia. Para ello, es importante conocer la estrategia detrás (cómo buscan captar su objetivo) y algunos datos técnicos -como la duration, entre otros-, ya que ello determinará la ecuación riesgo-rentabilidad que uno podrá estar asumiendo en su posición.

Directora de PPI.