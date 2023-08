Javier Milei dio su máximo

Dio todo lo que podía dar y es mucho, pero 7 de cada 10 votantes le dijeron que no. El consenso de analistas dice que podría mantenerse en la elección general, para luego deslizarse, cuando la gente “de a pie”, que aún no sabe de qué se trata su plataforma electoral, lo descubra vulnerando derechos adquiridos. Habrá que ver por último el balotaje.

El “plan Milei” incluye un e nérgico recorte del gasto público, reducción de los ministerios del gobierno nacional a solo ocho carteras (N. de la R.: lo mismo que todas las propuestas ortodoxas que fracasaron en el pasado), reforma tributaria (N. de la R.: se refiere a una baja de impuestos sin mencionar con que se sustituye el desfinanciamiento del Estado), flexibilización laboral (N. de la R.: sin tener en cuenta las eventuales huelgas y paralización del aparato productivo), privatizaciones y reforma previsional (N. de la R.: Macri no pudo implementarlas por la enorme resistencia social que inicio el comienzo del fin de su popularidad), progresiva eliminación de los planes sociales con 40% de pobreza… ( N. de la R.: es obvio que no se ha evaluado la protesta social, ni la capacidad de movilización de los movimientos sociales) .

Milei propone un ajuste más profundo que el FMI: recorte de beneficios: laborales, previsionales, de educación, salud y reciedumbre de la seguridad (mano durísima). Plantea reducción de aportes patronales, eliminación de las indemnizaciones sin causa, libre contratación de empleados, eliminación de convenios colectivos de trabajo y paritarias. Arancelamiento de todas las prestaciones de salud, con la creación de un seguro universal de salud proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio. Es decir, nadie podrá recibir prestación alguna de salud si no paga. Construcción de establecimientos penitenciarios (alcaidías y cárceles) por sistema de gestión público-privada”, privatización del sistema carcelario. Para la educación, presenta el cheque educativo y descentralización de la educación, entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al ministerio. En un eventual gobierno de Milei la salud y la educación ya no revestirían el derecho que el Estado moderno debe garantizar desde la Revolución Francesa. Se compromete a “promover una doctrina de la Seguridad Nacional y sus estrategias, acorde a las clásicas y las nuevas amenazas”. La doctrina de la Seguridad Nacional ha impulsado las dictaduras más sangrientas “en busca del enemigo interno que amenazaba la nación” en el cono sur. La receta luce descontextualizado porque hoy no existe el conflicto Este-Oeste. Los Chicago boys que lo acompañan (Carlos Rodríguez y Roque Fernández, de UCEMA), lo estarían mandando al matadero. Lo de Milei genera compasión, si tuviera chance de llegar, podría ser usado como Fernando Sabag Montiel. Volviendo a la plataforma, no incluye en forma explícita un mercado de compra venta de órganos ni el incendio del BCRA.