Javier Milei arranca su agenda en EEUU, sin Karina y con foco en empresarios

El Presidente viajó a Los Ángeles para participar del foro del Instituto Milken, mantener reuniones con ejecutivos e inversores y reforzar su agenda internacional, tras un encuentro previo con influencers libertarios en Olivos.

El presidente Javier Milei inició este miércoles su agenda en Estados Unidos con una serie de actividades centradas en el vínculo con empresarios e inversores. Su primera parada es Los Ángeles, donde participará de la conferencia global del Instituto Milken, uno de los foros económicos más relevantes del calendario internacional.

Según la agenda oficial, el mandatario tiene previsto un encuentro con el titular del instituto, Michael Milken , seguido de reuniones con un grupo reducido de ejecutivos, en el marco de su estrategia de posicionamiento externo y búsqueda de inversiones.

A diferencia de otros viajes, Milei no estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien permanecerá en el país y viajará el jueves a San Juan para participar de actividades vinculadas al sector minero. Acompañaron al Presidente el ministro de economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

En la previa de su partida, el jefe de Estado encabezó una reunión en la Quinta de Olivos con influencers y referentes digitales libertarios , en un gesto que combinó la agenda institucional con el fortalecimiento de su estrategia comunicacional.

El viaje se inscribe en una serie de visitas recurrentes a Estados Unidos, donde el Gobierno busca consolidar vínculos políticos y económicos, con especial énfasis en el sector privado y los foros internacionales de inversión.

The Economist advirtió que Javier Milei está en "serios problemas"

La revista británica The Economist publicó el martes un duro análisis sobre el presente político y económico del presidente Javier Milei. Advirtió que el líder libertario atraviesa un momento delicado, marcado por la caída de su imagen, las investigaciones judiciales que rodean a su entorno y una economía que no logra consolidar una recuperación sostenida.

Bajo el título “Javier Milei está en serios problemas”, el medio sostuvo que el índice de aprobación del mandatario “se ha desplomado recientemente” y se ubica en su peor nivel desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

milei economist The Economist analizó la gestión de Javier Milei.

Según la publicación, el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término le permitió al Gobierno avanzar con reformas en el Congreso. Sin embargo, el escenario cambió por dos factores centrales: “escándalos de corrupción y una economía en dificultades”.

El artículo también reparó en una reciente frase de Milei, quien se presentó como uno de los principales afectados por la situación económica. “¿Saben quién ha sido el más afectado por esta economía en términos reales? Yo”, dijo el Presidente, según reconstruyó el medio. También afirmó: “Soy el presidente peor pagado de América”.

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni tras las nuevas revelaciones de su casa en un country

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica judicial por las refacciones en su vivienda de un country bonaerense. Lo hizo a través de reposts en la red social X, donde compartió mensajes de dirigentes cercanos que cuestionaron las acusaciones contra el también vocero del Gobierno.

Entre las publicaciones replicadas por el mandatario se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias. La legisladora hizo referencia a la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.

Según fuentes judiciales, Tabar declaró que Adorni le habría abonado unos 245 mil dólares en efectivo por distintas obras, que incluyeron modificaciones estructurales y la construcción de una pileta con una pequeña cascada en el jardín. El testimonio fue presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, Lemoine buscó relativizar algunos de los elementos que tomaron estado público, en particular la mención a la cascada, que se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. En su publicación, cuestionó la forma en que se instaló el tema y criticó a dirigentes opositores.