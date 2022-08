Los viejos de hoy en día, ¿qué sienten y que los aburre?

Causa cierta sorpresa y polémicas el ver que están incursionando en los espacios en general reservados a adolescentes, por ejemplo, lo que sucede en la plataforma “Tik tok” caracterizada por videos cortos en los que se demuestra alguna habilidad o creatividad. No por el hecho de ostentar más o menos 70 años, el resultado logrado tiene que ser meritorio; hay algunos videos grotescos o pobres, pero otros son excelentes, evidencia de una capacidad histriónica o didáctica formidable. Es que, en realidad, la edad no debería ser una cualidad destacable, se trata específicamente de ser buen actor o actriz con gracia, o hábil cocinero o eximia bailarina, no una cuestión geriátrica.