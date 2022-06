El sentido de la pena

Hay una arraigada noción cultural que no asimila otra forma de resolver la criminalidad que no sea a través del castigo. Se afirma que, una vez establecido, el orden moral no será destruido por violaciones individuales que socaven la confianza de los otros en la autoridad, justamente porque existe la pena. Para Durkheim “El castigo no le confiere autoridad a la disciplina (moral), pero sí impide que ésta pierda autoridad, ya que las transgresiones que no se castigan la erosionarían progresivamente”.