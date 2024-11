Si bien, en el marco de las ideas no hay dudas sobre el aporte de la escuela para la inserción y participación social, el debate actual se impone al identificar los resultados, en particular en los sectores más desfavorecidos: alta cobertura educativa e indicadores de eficiencia y aprendizaje preocupantes. Esto nos habla de que la escolarización no garantiza la inclusión social y en consecuencia, como sociedad nos tiene que preocupar y ocupar.