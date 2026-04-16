Entre el ajuste, la incertidumbre y la desilusión: un sistema de salud en tensión y su impacto en las provincias

El debilitamiento del PAMI y de programas de medicamentos nacionales está forzando un cambio estructural hacia un sistema segmentado por capacidad de pago. Este escenario sobrecarga los hospitales públicos provinciales y pone en riesgo los avances logrados en infraestructura de alta complejidad, como el Hospital "Ramón Carrillo", transformando la salud de un derecho garantizado en un bien condicionado.

Comienzo planteando que otro modelo de salud es posible. En la provincia de San Luis, la construcción e inauguración del Hospital Central “Ramón Carrillo”, impulsada durante la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, representó un hito en la ampliación del acceso a la salud pública, con infraestructura de alta complejidad, tecnología y una mirada integral del sistema sanitario.

Hoy, 16 de abril del 2026, al cumplirse cinco años de su inauguración, el país se encuentra en un contexto muy distinto. Ese contraste no solo permite dimensionar lo que se construyó, sino también lo que está en riesgo. La inversión en salud, la planificación y la decisión política demostraron entonces que es posible transformar realidades concretas; el desafío actual es no retroceder sobre esos avances y sostener una mirada de futuro.

En los últimos meses, el sistema de salud argentino comenzó a evidenciar signos de deterioro que ya no pueden interpretarse como situaciones aisladas. Lo que inicialmente aparecía como una serie de ajustes administrativos hoy empieza a consolidarse como un proceso más profundo, con efectos visibles sobre el acceso a la atención, la continuidad de tratamientos y el funcionamiento general del sistema sanitario.

En este contexto, organismos clave como el PAMI y políticas históricas como el Programa Remediar atraviesan una etapa crítica que impacta de manera directa en millones de argentinos, dejando a más de cinco millones de afiliados en una situación de creciente vulnerabilidad y a los prestadores en una posición límite frente a un Estado que se retrae.

A nivel nacional, la situación del PAMI expone con claridad esta tensión. La obra social que cubre a jubilados y pensionados enfrenta demoras en los pagos, cambios en los esquemas de contratación y un creciente conflicto con los prestadores. Clínicas, profesionales y centros de atención advierten que los ingresos ya no alcanzan para sostener costos básicos de funcionamiento, lo que deriva en una reducción progresiva de servicios, restricciones en la atención o, en algunos casos, la interrupción de prestaciones, llegando incluso a la suspensión de cirugías programadas.

Esta situación no solo afecta a quienes necesitan atención, sino también a quienes la brindan. Médicos, odontólogos, kinesiólogos y distintas especialidades atraviesan un escenario de creciente incertidumbre, donde sostener la atención a afiliados del PAMI implica, en muchos casos, trabajar a pérdida. El resultado es un sistema que comienza a vaciarse desde adentro: menos prestadores disponibles, menor oferta de servicios y una presión cada vez mayor sobre quienes continúan sosteniendo la atención.

En paralelo, los programas vinculados a diversos medicamentos, que durante años garantizó el acceso a los mismos en centros de salud u hospitales provinciales, muestra una retracción significativa en su alcance. La reducción en la distribución de botiquines y la menor disponibilidad de insumos generan un efecto inmediato y concreto: más personas deben recurrir a su propio bolsillo para sostener tratamientos básicos, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo.

A esto se suma un endurecimiento en las condiciones de acceso a medicamentos gratuitos dentro del PAMI. La reducción de coberturas y la mayor exigencia de requisitos dejan a muchos jubilados en una situación límite, donde continuar un tratamiento depende directamente de su capacidad económica. En términos prácticos, el sistema comienza a establecer un filtro silencioso: quienes pueden pagar continúan; quienes no, quedan expuestos.

En los últimos meses se han registrado situaciones en las que adultos mayores manifiestan tener que optar entre comprar un medicamento o alimentarse. Esta realidad expone un nivel de deterioro social que excede lo sanitario y se inscribe en una crisis más profunda, donde incluso las decisiones más básicas quedan atravesadas por la falta de recursos.

Este escenario no se limita a un distrito en particular, sino que se replica —con distintas intensidades— en todo el país. Desde grandes centros urbanos hasta ciudades intermedias y localidades del interior profundo, las provincias comienzan a absorber el impacto de un sistema nacional en retroceso. En provincias como San Luis, pero también en muchas otras jurisdicciones, los efectos ya son visibles en la dinámica cotidiana del sistema de salud.

Uno de los puntos más sensibles es la atención a jubilados. Profesionales y centros de salud han comenzado a limitar prestaciones o a reorganizar su funcionamiento ante la caída de ingresos y la falta de previsibilidad. Esto se traduce en mayores tiempos de espera, menor disponibilidad de turnos y una creciente derivación hacia servicios privados que no todos pueden afrontar.

A esto se suma una situación cada vez más preocupante en clínicas y espacios donde se desarrollan actividades de rehabilitación, contención y acompañamiento para adultos mayores. En distintas provincias, algunas instituciones han dejado de recibir afiliados del PAMI o han reducido significativamente su capacidad de atención. El impacto de esta decisión excede lo estrictamente médico: implica la pérdida de espacios de socialización, seguimiento terapéutico y prevención.

La consecuencia es silenciosa pero profunda. Cada vez más personas mayores permanecen aisladas en sus hogares, con menor acceso a controles, menor estímulo y una progresiva desconexión de redes de cuidado. Este aislamiento no solo afecta su bienestar emocional, sino que agrava condiciones de salud preexistentes, acelera el deterioro físico y aumenta los niveles de dependencia.

En paralelo, el acceso a medicamentos se vuelve un problema cotidiano. La reducción de la cobertura y la menor provisión desde programas nacionales y provinciales trasladan el costo directamente a los pacientes. En un contexto donde los precios de los medicamentos aumentan por encima de los ingresos, sostener un tratamiento deja de ser una garantía para convertirse en una decisión económica.

Frente a este escenario, los sistemas públicos de salud en las provincias comienzan a recibir una demanda creciente. Personas que antes se atendían por obras sociales o programas nacionales recurren ahora a hospitales y centros de salud estatales. Esta sobrecarga pone en tensión la infraestructura existente, extiende los tiempos de atención y obliga a los sistemas provinciales a responder con recursos que no siempre crecen al mismo ritmo que la demanda. A esto se suma el desgaste de los equipos de salud, que enfrentan salarios insuficientes, sobrecarga laboral y un nivel de estrés creciente que agrava aún más la situación.

El problema, entonces, no es únicamente sanitario. Es estructural. Cuando el sistema empieza a fallar en sus distintos niveles —financiamiento, provisión y atención— lo que se debilita es la red completa que sostiene el acceso a la salud.

En este marco, las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei abren un debate de fondo sobre el rol del Estado. La reducción del gasto en áreas sensibles como la salud no solo impacta en términos fiscales, sino que redefine las condiciones de acceso a derechos básicos.

El riesgo que comienza a delinearse es el de una transformación silenciosa pero profunda: el paso de un sistema basado en la cobertura y la universalidad hacia uno cada vez más segmentado, donde el acceso depende crecientemente de la capacidad de pago. En ese escenario, la salud deja de funcionar como un derecho garantizado y se convierte en un bien condicionado.

Lo que hoy se presenta como una etapa de ajuste puede, con el tiempo, consolidarse como un cambio estructural en el sistema sanitario argentino. Sus efectos no serán homogéneos, pero sí persistentes: más desigualdad, mayor presión sobre los sistemas públicos y una creciente dificultad para sostener condiciones básicas de atención en todo el territorio nacional.

La evolución de este proceso será determinante. Pero sus consecuencias, en muchos casos, ya comenzaron a sentirse.

Como diputado nacional, señalo la necesidad de visibilizar y enfrentar esta problemática, promoviendo el debate y la construcción de alternativas que permitan revertir un escenario que hoy aparece como preocupante.

Porque si alguna vez fue posible avanzar hacia un sistema de salud más inclusivo, amplio y accesible, también es posible volver a hacerlo.

“Si se pudo, se puede”.

Diputado Nacional por la provincia de San Luis. Miembro del bloque Unión por la Patria