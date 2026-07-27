Javier Milei viaja a Perú: cuál es la agenda del Presidente por la asunción de Keiko Fujimori + Agregar ámbito en









El Presidente partirá esta noche rumbo a Lima y el martes mantendrá una reunión bilateral con la mandataria electa antes de participar de su asunción. Por la tarde, recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres.

Javier Milei parte este lunes a Perú.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Lima, Perú, donde este martes participará de la ceremonia de jura y toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. El mandatario argentino partirá a las 20 y desarrollará una agenda que incluirá una reunión bilateral con la futura jefa de Estado peruana y la entrega de un título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad San Martín de Porres.

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La actividad oficial comenzará a las 11 hora local, las 13 en Argentina, cuando Milei mantenga un encuentro bilateral con Fujimori, antes de su asunción. Luego, a las 12.45, participará de la ceremonia de juramentación y toma de mando supremo que se realizará en la sede del Congreso peruano.

Por la tarde, a las 16, el Presidente asistirá a la ceremonia organizada por la Universidad San Martín de Porres, donde recibirá el grado de Doctor Honoris Causa. Durante el acto, Milei ofrecerá unas palabras de agradecimiento ante las autoridades de la institución académica.

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