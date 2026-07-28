Una nueva masa de aire antártico hará caer la temperatura hacia una ola polar: qué lugares se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó heladas intensas, nevadas y temperaturas de hasta -20°C. Aunque el aire frío avanzará hacia el centro de Argentina, no se espera un impacto significativo en el AMBA.

Una nueva irrupción de aire antártico volverá a afectar a la Patagonia durante los próximos días y dejará temperaturas extremadamente bajas , con registros que podrían descender hasta los -20°C en algunas zonas.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el fenómeno comenzará a intensificarse desde este martes y se extenderá, al menos, hasta el viernes, acompañado por nevadas y fuertes heladas en distintas provincias del sur argentino.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más severas se concentrarán entre Tierra del Fuego y el sur de Chubut .

En esa región se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre -18°C y -6°C , aunque en sectores puntuales los valores podrían ubicarse por debajo de los -20°C .

Además del intenso descenso térmico, el ingreso del aire polar estará acompañado por precipitaciones aisladas , principalmente en forma de nieve, que persistirán durante buena parte de la semana.

El frío extremo vuelve al país. Archivo

Las bajas temperaturas ya comenzaron a reflejarse en los registros del SMN. Entre las localidades con las marcas más bajas durante la mañana se ubicaron:

Río Grande: -7,7°C .

. Esquel: -4,2°C .

. El Calafate: -3,2°C .

. Río Gallegos: -1,6°C .

. También registraron temperaturas muy bajas San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia.

El escenario estará acompañado por distintas advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes permanecen vigentes alertas por nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén y Río Negro.

También alertan lluvias y tormentas en distintas regiones del país. Por otra aparte, encienden las alarmas por la presencia del Viento Zonda en zonas específicas del oeste argentino.

¿El frío extremo llegará a Buenos Aires?

Pese al ingreso de esta nueva masa de aire antártico, los pronósticos indican que el fenómeno perderá intensidad a medida que avance hacia el norte.

Por ese motivo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no experimentará temperaturas comparables con las previstas para la Patagonia.

Durante los próximos días se esperan jornadas relativamente templadas para esta época del año, con máximas de entre 18°C y 20°C, además de elevados niveles de humedad.

Si bien parte del aire frío alcanzará el centro del país, lo hará considerablemente debilitado y sin provocar registros extremos.

El fuerte contraste entre el norte y el sur del país

Uno de los rasgos más destacados del panorama meteorológico será la marcada diferencia térmica entre las distintas regiones.

Mientras la Patagonia afrontará varios días de heladas intensas, nevadas y temperaturas bajo cero, el norte argentino mantendrá condiciones mucho más cálidas.

En provincias como Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se prevén temperaturas máximas cercanas a los 25°C, con valores que incluso podrían aproximarse a los 30°C.

Este contraste responde a la coexistencia de dos masas de aire muy diferentes: una de origen polar instalada sobre el extremo sur del país y otra de características más cálidas dominando el norte argentino.

Según las previsiones del SMN, el período de frío más intenso se extenderá hasta el viernes. Recién hacia el final de la semana comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas en la Patagonia, aunque el ambiente invernal continuará predominando en gran parte de la región.