La miseria planificada (Milei-Macri): inflación, salarios y producción

A seis meses del gobierno de Milei-Macri podemos hacer una breve evaluación. Recientemente se conocieron los datos de inflación de la ciudad de Buenos Aires y arrojaron un 265%, niveles récord. Desde la salida del ministro de Guzmán la inflación no logro reducirse, salvo en el periodo 2020-2021, que paso de 53% (dic19) a 36%(dic20), luego de este paréntesis, donde se aplicaron el IFE y otras medidas de transferencias a los hogares y las industrias, el ritmo de inflación siguió creciendo mes a mes hasta llegar al 60% (jun22).

Retomando los datos de inflación del LABORA ECONOMÍA-CEFMA, a partir de la salida por twitter del ministro Guzmán, se concluye que no pudo “tranquilizar la economía”. En el periodo siguiente, breve de Batakis, cuando asume Massa realizo una medida -más que necesaria- unificar ministerios bajo la conducción de Economía. Agilizo la gestión, si. No alcanzo. El final del periodo de Massa, fue con una inflación que paso de 68% (jul22) a 159% (nov23). El dilema del periodo es que estamos bajo el acuerdo del FMI. El FMI lo trabajo Mauricio Macri cuando planteo la necesidad de recursos -divisas- para ofertar a sus cercanos y que los transfirieran al exterior. En esa gestión estuvieron Toto Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, con la diferencia que ahora el PRO puede junto a la LLA continuar el programa económico del periodo 2016-2019, que es el programa del FMI: ajuste fiscal, ajuste de tarifa, tasas positivas -no lo esta cumpliendo-, como dice su comunicado (13/06/24): Deben proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias de las personas físicas, racionalizar los subsidios y gastos tributarios y reforzar el control del gasto. Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos.

El ajuste lo sostienen los asalariados registrados -en la campaña Milei voto a favor del eliminar el impuesto a altos ingresos-, se sumará el ajuste en las pensiones y eliminar impuestos a los sectores empresarios concentrados. Porque las pymes y cooperativas dependen del salario del trabajador y son mercado internista, otras empresas ganan por vender en pesos y en dólares, no todos tienen esa posibilidad. Si tomamos en consideración los despidos del sector registrado, que superan los 100.000 puestos de trabajo -que no eran la casta-, el impacto en el sector privado es la destrucción del capital y el trabajo.

Hay que tener una variable más y como evolucionaron los salario en estos primeros meses de 2024 porque hay otra zoncera -a veces es tapa del gran diario argentino- económica que es que los salarios le ganaron a la inflación. Falso. Tomando el informe sobre salarios del INDEC y los datos de inflación, el panorama es el siguiente: el salario privado creció un 246%, publico un 192% y salario privado del sector privado no registrado un 155%, (may24vsmayo23), la inflación de mayo fue de 276%, el poder adquisitivo esta abajo, 30%, 84% y 121%, respectivamente. Este es el rodrigazo permanente porque el salario privado no registrado es el o la pibx del RAPI. Al tomar interanual estamos incluyendo los efectos de la devaluación de agosto de 2023 y diciembre de 2023. Dada la condición laboral, desde 2016 a 2023, de empleo generado, fue el 50% precario, monotributo. Sobre ellos cayo el impacto de la devaluación. La devaluación de diciembre no era necesaria. Se realizo a pedido del FMI.

Por lo tanto, esta destrucción del capital y el trabajo suma otra tensión que pasa con la tierra, en este caso con los sectores exportadores de cereales y oleaginosas, porque esta semana CIARA-CEC, COFCO (China) y el ex director de bioeconomía, pidieron la “unificación cambiaria”, que no es otra cosa que una devaluación, en este contexto, con este nivel de salario solo impactaría en una mayor pobreza e indigencia.

Entonces, siguiendo esta información del capital, tierra y trabajo, la producción manufacturera esta en niveles cercanos a la pandemia 2020 ¿Llegara a nivel? Dependerá de las políticas económicas que adopte el gobierno -FMI-, ya que son responsables del rumbo económico nacional. El IPI muestra una caída y estabilización en niveles sin recuperación. Por otro lado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) muestra dato de recuperación, pero es fruto de que la caída del consumo es que no se están concretando ventas, por ende, se venden a menor precio, pero solo llegan a cubrir costos ¿La ganancia del empresario? Destruida. Con esas magras ventas se da en un contexto de maquinas paradas, suspensiones y vacaciones adelantadas. El signo de recuperación es concentrado en las empresas exportadoras, vinculadas al agro, pero las empresas vinculas al mercado interno están cerrando. En la argentina existen unas 565.000 empresas y solo 8.000 son exportadoras ¿Priorizamos el mercado interno y la recuperación o el mercado externo y la mesa de otras familias?

(*) Economista UBA. Docente de Estructuralismo Latinoamericano UNDAV.