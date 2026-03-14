Alerta meteorológica por tormentas y lluvia para 11 provincias: ¿cuándo vuelve el agua al AMBA? + Seguir en









El AMBA encara un día con gran nubosidad y máxima de 27 grados. El SMN indicó tormentas para el norte del país.

Este sábado la mínima es de 20 grados. Noticias Argentinas

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza el sábado con una máxima estimada en 27 grados y gran presencia de nubes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para 11 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado las marcas se ubican entre los 20 y 27 grados, con un día mayormente nublado. El domingo volverá el calor con una máxima de 32 grados, que llegará al pico hacia la tarde.





El lunes mantendrá este número mientras la mínima se ubicará en los 23 grados, mientras hacia el martes la máxima volverá a bajar, en este caso a 28 grados, y se espera el retorno del agua: así, rige una probabilidad de hasta el 70% de tormentas fuertes hacia la tarde y noche.

Lluvias y tormentas.jpg Para el martes se espera la vuelta del agua con una probabilidad de hasta el 70% de tormentas fuertes hacia la tarde y noche. Alerta por lluvias y tormentas: las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el norte del país: provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y San Luis serán afectadas por actividad de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas de 70 km/h y con una precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

A la vez, se esperan lluvias a la altura de la cordillera en Neuquén, Chubut y Río Negro: en los primero dos casos, una alerta amarilla indica una estimación de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. En el tercer caso, una alerta naranja señaló que el agua podría ir entre 50 y 80 mm.