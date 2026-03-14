El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza el sábado con una máxima estimada en 27 grados y gran presencia de nubes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para 11 provincias.
Alerta meteorológica por tormentas y lluvia para 11 provincias: ¿cuándo vuelve el agua al AMBA?
El AMBA encara un día con gran nubosidad y máxima de 27 grados. El SMN indicó tormentas para el norte del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado las marcas se ubican entre los 20 y 27 grados, con un día mayormente nublado. El domingo volverá el calor con una máxima de 32 grados, que llegará al pico hacia la tarde.
Alerta por lluvias y tormentas: las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el norte del país: provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y San Luis serán afectadas por actividad de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas de 70 km/h y con una precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.
A la vez, se esperan lluvias a la altura de la cordillera en Neuquén, Chubut y Río Negro: en los primero dos casos, una alerta amarilla indica una estimación de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. En el tercer caso, una alerta naranja señaló que el agua podría ir entre 50 y 80 mm.
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