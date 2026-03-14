Lollapalooza Argentina 2026: las curiosidades y los shows virales de los primeros días

Entre los momentos más comentados estuvieron la presentación de Little Boogie, la convocatoria de Katseye, el show de DJO y las críticas de artistas y asistentes por el sector VIP.

Miles de personas participaron de las primeras jornadas del Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro.

La nueva edición de Lollapalooza Argentina comenzó con dos jornadas intensas en el Hipódromo de San Isidro , donde la música convivió con intervenciones artísticas, cambios en el predio y algunos momentos inesperados arriba y abajo de los escenarios.

El festival, que celebra el inicio de su segunda década en el país , vuelve a desplegar su clásico formato de múltiples escenarios y experiencias paralelas. Desde áreas temáticas hasta espacios de descanso y arte interactivo, el predio se transformó una vez más en una ciudad musical que durante tres días reúne a miles de personas.

Uno de los factores que acompañó el arranque fue el clima , que se mantuvo estable durante la primera jornada y permitió que los shows se desarrollaran sin las altas temperaturas que complicaron ediciones anteriores.

Entre los primeros momentos destacados apareció Little Boogie , que abrió su presentación con una escena inesperada: el rapero invitó al ring improvisado a La Masa y Vicente Viloni , figuras históricas de 100% Lucha, generando una mezcla entre show musical y espectáculo televisivo que sorprendió al público.

El artista aprovechó su set para moverse constantemente por el escenario, interactuar con el público y lanzar algunas frases provocadoras dirigidas a colegas del line up.

masa vlolla

Otro de los nombres que generó atención fue DJO, el proyecto musical del actor Joe Keery, conocido por su participación en la serie Stranger Things. Su presencia generó curiosidad entre los asistentes, especialmente entre quienes seguían su carrera actoral antes que su faceta musical.

La jornada también incluyó el paso del chileno Easykid, que buscó conectar con el público con un show de impronta urbana, en un contexto donde el reggaetón no dominó el clima general del festival.

El contraste de estilos fue otra de las características de la jornada. Mientras algunos artistas apostaron por propuestas pop o urbanas, la banda estadounidense Turnstile aportó el costado más energético del festival con su mezcla de hardcore y rock alternativo, convirtiéndose en el show que más movimiento generó en la edición hasta el momento.

El cierre de uno de los escenarios principales tuvo como protagonista a Danny Ocean, que reunió a miles de personas con un show centrado en sus canciones más conocidas. El cantante venezolano apostó a una puesta simple, acompañado por su banda y visuales digitales, pero sostuvo la presentación con un repertorio de hits como “Me rehúso” y “Dembow”, además de incluir versiones de clásicos latinoamericanos.

El público familiar y el fenómeno Katseye

Uno de los momentos de mayor convocatoria del día estuvo protagonizado por Katseye, el grupo femenino con estética cercana al universo del K-pop.

El grupo logró captar la atención de un público compuesto en gran parte por adolescentes y familias, que siguieron coreografías y canciones viralizadas en redes sociales como Gnarly. El show confirmó el peso que las plataformas digitales tienen hoy en la construcción del éxito musical.

katseye

Curiosidades, política y críticas a la organización

Más allá de los shows, el festival también dejó algunas escenas que circularon rápidamente en redes sociales. Entre ellas, la presencia de Patricia Bullrich entre el público, quien incluso compartió en redes sociales un comentario sobre el ambiente del festival.

bullrich lolla

Otro de los momentos que generó repercusión fue la queja del músico español Guitarricadelafuente, quien criticó la organización del evento por el funcionamiento del sector VIP, lo que abrió una discusión entre asistentes sobre las diferencias entre las distintas áreas del predio.

Según trascendió, para la jornada del sábado se modificó la disposición de ese sector, tras los reclamos registrados durante el primer día.

lolla queja

Un predio renovado

La edición 2026 también incorporó cambios en la disposición del festival. Tres de los cinco escenarios modificaron su ubicación para mejorar la circulación del público.

Entre las novedades se destacó el rediseño del Perry’s Stage, dedicado a la música electrónica y urbana, que adoptó un formato inmersivo con luces y pantallas circulares.

El espacio Kidzapalooza, destinado a actividades para chicos, fue trasladado al centro del predio, reforzando el perfil familiar que el festival fue sumando en los últimos años.

Además, se sumó una zona de relax con áreas verdes y sombra, pensada para ofrecer descanso dentro de un evento que puede extenderse durante más de diez horas.

Con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Skrillex, Interpol, Lewis Capaldi y Paulo Londra en la grilla, el festival continuará durante el fin de semana con la expectativa puesta en los shows principales que cerrarán la edición 2026.