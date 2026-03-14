Los nuevos lentes que transformarán la vida de quienes luchan contra la pérdida de audición

Este aparato podrá cambiar la vida de muchas personas, ya que cuenta con una función para quienes no escuchan con claridad.

Ya tener problemas de vista y audición por separado es un desafío que afecta a millones de personas a diario. Pero existen casos en que ambos dramas pueden convivir en la misma persona, lo cual dificultaba mucho no solo cuestiones de salud, también de estética.

Pero con la llegada de este impresionante invento, ambos problemas pueden ser solucionados con un solo producto. Esta innovación tecnológica también apunta a hacer sentir bien al usuario consigo mismo, sumado a que puede terminar con las afecciones que sufra tanto auditiva como visualmente.

La empresa MÓ Global Eyewear , que forma parte de la cadena Multiópticas, sorprendió a todos al presentar unos anteojos que traen un asistente auditivo integrado en su propia estructura. A simple vista parecen unos lentes comunes y corrientes, pensados para usarlos durante el día sin llamar la atención.

Vienen en tres estilos distintos de marco, combinando formas cuadradas y redondas con colores bien sobrios. La idea es que funcionen como un accesorio más , pesando casi lo mismo que unos anteojos tradicionales para que te acostumbres rápido a llevarlos puestos.

El gran secreto tecnológico de este invento está escondido en las patillas. Ahí adentro guardan altavoces minúsculos y micrófonos de altísima precisión que captan el sonido de forma impecable. Todo este equipo físico funciona de la mano con inteligencia artificial, que se encarga de procesar los ruidos en tiempo real. Lo que hace el sistema es filtrar el ruido molesto del ambiente para limpiar y darle volumen únicamente a la voz de las personas que te están hablando cerca, mejorando hasta en un 44% la capacidad de entender la charla.

Como era de esperarse, mucha gente ya quiere saber cómo conseguir esta tecnología. Los lentes ya salieron a la venta y se pueden comprar tanto en las sucursales físicas como en la tienda online de la marca. En cuanto al precio, el modelo base arranca en alrededor de 840 dólares.

Eso sí, el costo final puede subir dependiendo de las necesidades de cada cliente, ya que a la misma montura se le pueden agregar cristales con aumento a medida o tratamientos especiales para que se oscurezcan con el sol.

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El objetivo de este invento millonario

Este producto fue pensado a medida para quienes empiezan a notar que escuchan un poco menos y prefieren esquivar el salto directo a los típicos audífonos recetados. Al sacarle ese peso o la incomodidad estética que a veces traen los aparatos médicos, la empresa busca que la gente se anime a tratar el problema mucho antes. Esto ayuda a reducir la frustración, el cansancio mental y el aislamiento que genera no poder seguir una conversación normal en un bar o en una comida familiar.

Para hacerlos todavía más prácticos, el sistema de audio de los anteojos se conecta directamente con el celular a través de una aplicación muy fácil de usar. Desde la pantalla del teléfono, la persona puede subir o bajar el volumen y configurar cómo quiere que suene dependiendo de dónde esté. De esta manera, el lente se adapta en cuestión de segundos a las necesidades del momento, ya sea para prestar atención en una reunión de trabajo donde hay mucho silencio o para charlar en un restaurante lleno de gente y ruido.

Más allá de ayudar en las comunicaciones del día a día, el fondo de todo este desarrollo apunta a frenar un problema de salud mucho más grande que aparece con la edad. Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con expertos de Harvard y Johns Hopkins, demostró que perder la vista y el oído al mismo tiempo duplica los riesgos de fragilidad en los adultos mayores.

Al juntar la solución para los ojos y los oídos en un solo par de anteojos, el objetivo es cuidar la salud a largo plazo de una forma simple y sin complicaciones.