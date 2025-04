Las 7 razones y excusas de las provincias que no adhieren a la Transparencia Fiscal al Consumidor

Aunque no hay plazo, era esperable que se acogieran para el 1 de abril, para la plena aplicación del régimen en todo el país. Sin embargo, los dos renglones de incidencia de tributos provinciales y municipales están por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo a adherirse.

Aunque no hay plazo, era esperable que se acogieran para el 1 de abril, para la plena aplicación del régimen en todo el país. Sin embargo, los dos renglones de incidencia de tributos provinciales y municipales están por ahora vacíos porque ninguna provincia llegó a tiempo a adherirse.

En enero desde Lógica, como impulsores de este Régimen, le enviamos cartas a los 24 gobernadores recordando el plazo del 1ro de abril y con dos preguntas. CABA, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron que sí se adherirán al régimen y que no aplicarán sanciones a los que voluntariamente informen los tributos locales mientras no se hayan adherido. En marzo enviamos una segunda carta a las otras 19 provincias, informándoles que seguimos a la espera y que difundiremos en forma pública tanto las provincias que adhieran como las que no lo hagan.