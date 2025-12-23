Las Empresas B consolidan su crecimiento y fortalecen la economía de impacto en Argentina

Con 54 nuevas certificaciones y un ecosistema en expansión, 2025 consolidó a las Empresas B como un actor clave del desarrollo sostenible en Argentina, demostrando que es posible crecer integrando rentabilidad, impacto social y cuidado ambiental.

El cierre de año siempre invita a mirar con perspectiva. No solo para evaluar lo que se logró, sino para entender qué señales nos deja el presente sobre el futuro que estamos construyendo. En 2025, el ecosistema de impacto en Argentina volvió a demostrar que las empresas pueden ser una fuerza transformadora cuando se proponen gestionar, de manera consciente, su impacto en las personas y en el planeta.

Este año, 54 compañías argentinas certificaron como Empresas B . Se trata del segundo año con mayor cantidad de certificaciones desde la creación de Sistema B en 2012. Además, 68 volvieron a hacerlo, reafirmando pública y legalmente su compromiso con un modelo de negocios que integra la rentabilidad con el impacto positivo social y ambiental. Cerramos 2025 con 280 Empresas B en Argentina , un hito que nos posiciona como el noveno país del mundo y el segundo de América Latina con más organizaciones certificadas .

Las Empresas B son compañías verificadas por B Lab al cumplir con altos estándares de desempeño social, ambiental y transparencia : definen un propósito social o ambiental más allá del lucro; modifican sus estatutos para protegerlo y comprometerse a beneficiar no solo a sus accionistas, sino a todas las partes interesadas de la operación; y miden y gestionan su impacto socioambiental en un proceso de mejora continua.

No es un nicho, ni una tendencia pasajera: es un tejido productivo real que ya muestra cómo funciona una economía en la que el éxito se define por el valor real y no solo por los resultados financieros.

Este año también vimos un crecimiento en el uso de la Evaluación de Impacto B, la herramienta gratuita y online del Movimiento B que permite medir el desempeño socioambiental de las compañías en 360°, basada en los altos estándares internacionales de B Lab. Más de 580 empresas argentinas comenzaron a utilizarla durante 2025.

Muchas lo hacen para iniciar su camino hacia la certificación, pero tantas otras la usan como una brújula de gestión: para identificar mejoras en procesos, detectar brechas, revisar su transparencia y tomar mejores decisiones a largo plazo. Celebramos que hoy 9.000 empresas en el país valoran la herramienta y la eligen para transformar su mirada interna.

2025 también fue un año de articulación. Desde Sistema B, generamos 20 alianzas con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil para fortalecer la agenda del triple impacto a nivel nacional.

También fuimos parte del Encuentro+B Amazonía, donde 750 líderes empresariales y comunitarios de 19 países coincidimos en algo esencial y dejamos un mensaje concreto a la COP30: no hay transición justa posible si las empresas no son protagonistas del cambio. La crisis climática exige una transformación de los modelos de negocio y de la lógica financiera, y desde el Movimiento B ofrecemos un camino práctico y verificable para avanzar.

A nivel global, alcanzamos importantes hitos: cruzamos la barrera de las 10.000 Empresas B Certificadas en el mundo y lanzamos los nuevos estándares de certificación, que entrarán en vigor en 2026. Requisitos más exigentes y más alineados con los desafíos socioambientales que enfrentamos como sociedad. Una vara más alta, no para excluir, sino para impulsar: para que las empresas encuentren un camino concreto hacia modelos de gestión más integrales, coherentes y responsables.

Cerramos el 2025 con esperanza y determinación. Cada día más líderes tienen mayor conciencia del tipo de empresa que desean ser y actúan con convicción para aportar soluciones a los desafíos que enfrentamos como humanidad. Porque entienden que el desarrollo sostenible no es una opción “deseable”, sino una decisión estratégica: les permite anticiparse a regulaciones, ser más competitivos y resilientes frente a las crisis, atraer talento, generar valor para sus clientes y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de sus comunidades.

2026 será una oportunidad para que más empresas se animen a dar el paso: a medir, a transparentar, a mejorar su impacto y su forma de accionar. A construir —desde donde les toca— un modelo económico en el que el éxito se mida por la capacidad de generar valor, un valor real que incluya no solo a los accionistas sino a todas las personas y el planeta.

Ese es el camino que elegimos desde Sistema B, la Comunidad de Empresas B, las organizaciones aliadas y los cientos de negocios de impacto que existen en el país. Es el que nos puede llevar a un futuro más inclusivo, equitativo y regenerativo. Y todos están invitados a sumarse: empresarios y empresarias, líderes de grandes corporaciones, pequeños emprendedores y también consumidores.

Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina