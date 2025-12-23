Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos + Seguir en









Conocé cómo quedaron definidas las zonas de la segunda división del fútbol argentino para la temporada 2026.

Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos

Este lunes se realizó el sorteo de las zonas de la Primera Nacional del 2026, segunda división del fútbol argentino, que cuenta con la irrisoria cifra de 36 equipos.

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

Cada equipo disputará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 integrantes de su zona en partidos de ida y vuelta, tanto en condición de local como de visitante. El calendario se organizará de manera que ambos semestres mantengan el mismo orden de enfrentamientos.

El mecanismo para definir los ascensos a la máxima categoría también se mantendrá sin cambios. Los dos primeros equipos de cada zona accederán a una final que se disputará en estadio neutral, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso directo a la Liga Profesional.

El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará al Reducido, un mini torneo que otorga el segundo ascenso.

Por último, cuatro equipos perderán la categoría: los dos que finalicen en la última posición de cada zona descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación a la AFA. Así son las dos zonas de la Primera Nacional 2026: image Zona A: All Boys

Ferro

Dep. Madryn

Chaco For Ever

Dep. Morón

Estudiantes

Racing (CBA)

Los Andes

Mitre (SDE)

Almirante Brown

Ciudad de Bolívar

Colón

Central Norte

Godoy Cruz

San Telmo

San Miguel

Defensores de Belgrano

Acassuso Zona B: Chicago

Chacarita

Atlanta

San Martín (Tucumán)

Gimnasia (Jujuy)

Almagro

San Martín de San Juan

Temperley

Güemes (SDE)

Tristán Suárez

Agropecuario

Patronato

Gimnasia y Tiro (Salta)

Dep. Maipú

Quilmes

Colegiales

Atlético de Rafaela

Midland